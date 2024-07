Le offerte dell’Amazon Prime Day 2024 sono tantissime anche per quanto riguarda i prodotti Android, con gli smartphone a fare da grandi protagonisti. In mezzo alle numerosissime proposte del noto sito spicca una bella quantità di smartphone Xiaomi, anche dei marchi Redmi e POCO, con dispositivi in promozione sparsi per le varie fasce di prezzo affiancati da qualche altro prodotto. Andiamo insieme a scoprire le migliori offerte Xiaomi dell’Amazon Prime Day di quest’anno.

Migliori offerte Xiaomi dell’Amazon Prime Day 2024

L’Amazon Prime Day si sta rivelando particolarmente ricco di offerte sui dispositivi Android, come stiamo scoprendo da questa notte. Tra le offerte più interessanti ne spiccano parecchie riguardanti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, che spaziano dalla fascia alta (con Xiaomi 14) a quella bassa, passando per una fascia media particolarmente affollata. Vi ricordiamo che i seguenti prezzi sono riservati agli abbonati Amazon Prime e sono validi fino alle 23:59 di domani, 17 luglio 2024, salvo esaurimento scorte o cambiamenti dell’ultimo momento.

Scopriamo le migliori offerte Xiaomi dell’Amazon Prime Day 2024, ordinate per prezzo (dal più alto al più basso).

Offerte smartphone Xiaomi, Redmi e POCO sopra i 300 euro

Offerte smartphone Android Xiaomi, Redmi e POCO sotto i 300 euro

Altre offerte Xiaomi

Queste dunque le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2024 che coinvolgono Xiaomi, con i tanti smartphone accompagnati da qualche altro prodotto dell’ecosistema. Gli sconti sono validi fino alle 23:59 del 17 luglio 2024, ma i migliori potrebbero andare esauriti prima in base alle scorte a disposizione. Di conseguenza, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2024 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

