È dall’inizio dell’anno che Google sta lavorando a diverse novità per Maps. Dopo i primi test di febbraio e poi quelli di maggio negli ultimi giorni molti utenti Android (non è ancora disponibile su iOS) di Google Maps stanno notando il nuovo layout che rende l’interfaccia più leggera.

Google Maps: cosa prevede la nuova interfaccia

La principale novità del nuovo aggiornamento di Google Maps riguarda le interfacce. Queste non saranno più a schermo intero ma prevedono un layout basato su schede. Schede che prevedono angoli arrotondati e, mostrando la mappa sottostante, enfatizzano maggiormente lo sfondo. La soluzione aiuta a rendere la schermata più leggera e a migliorare la navigazione all’interno dell’applicazione.

Le schede possono ora essere chiuse cliccando sul pulsante “x” in alto a destra oppure scorrendo dal bordo sinistro o destro. Non sarà più possibile, invece, scorrere verso l’alto sulla barra di ricerca per visualizzare solamente la mappa.

L’altra grande novità di questo ultimo aggiornamento riguarda la ricerca delle indicazioni stradali. L’interfaccia con l’inserimento della destinazione, i metodi di trasporto selezionabili e l’elenco delle posizioni recenti resta invariata come una pagina a schermo intero. Una volta che viene effettuato l’accesso la parte superiore dello schermo mostra solamente un box con il punto di partenza e la destinazione e le altre informazioni (durata, metodi di viaggio, eccetera) sono state spostate in basso così da consentire una migliore visualizzazione.