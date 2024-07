Continuano gli “spoiler” da parte di OnePlus in merito alle novità in arrivo per il mercato europeo. Dopo aver annunciato il Summer Launch Event, che si terrà a Milano il prossimo 16 di luglio, e aver confermato che nel corso dell’evento ci sarà il debutto di quattro dispositivi destinati all’Europa (e all’Italia), OnePlus ha fornito alcune anticipazioni sulle quattro novità in arrivo.

Gli spoiler, però, non finiscono qui. La casa cinese, infatti, ha scelto, in queste ore, di confermare alcune caratteristiche del nuovo OnePlus Nord 4, l’unico smartphone atteso al Summer Launch Event e, probabilmente, il dispositivo più interessante della nuova gamma di prodotti che saranno svelati in occasione dell’evento in programma a Milano.

Il Nord 4, ricordiamo, sarà affiancato dal tablet OnePlus Pad 2 oltre che dalle OnePlus Nord Buds 3 e dallo smartwatch OnePlus Watch 2R. Vediamo tutti gli aggiornamenti in merito al nuovo smartphone di OnePlus che potrà beneficiare di un supporto software quasi da top di gamma.

OnePlus Nord 4: aggiornamenti fino al 2030

Dopo aver mostrato alcune immagini e aver confermato che lo smartphone avrà una scocca in metallo (con tre diverse colorazioni), OnePlus oggi si concentra su nuovi dettagli del suo nuovo mid-range. La notizia più interessante è il supporto software che sarà garantito al Nord 4. Lo smartphone, infatti, riceverà 4 major update, arrivando fino ad Android 18, e potrà contare su ben 6 anni di patch di sicurezza, con un supporto che si estenderà fino al 2030.

Si tratta del supporto software più esteso mai offerto per uno smartphone di OnePlus oltre che di un netto miglioramento rispetto al Nord 3, per cui l’azienda ha garantito 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza. Il nuovo Nord 4, inoltre, ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD Fluency 72 Month A. Tale certificazione viene assegnata a seguito del completamento di un testi di fluidità, articolato in tre fasi, che ha l’obiettivo di mostrare quelle che saranno le prestazioni dopo anni di utilizzo.

Lo smartphone di OnePlus, tra quelli testati, è l’unico ad aver raggiunto una valutazione di 72 mesi ovvero 6 anni. Per garantire anni di utilizzo senza problemi, inoltre, OnePlus metterà a disposizione dei possessori di OnePlus Nord 4 la tecnologia OnePlus Battery Health, che assicura una ricarica efficace della batteria per 1.600 cicli di ricarica, sfruttando l’IA per analizzare l’utilizzo della batteria e ottimizzare la fase di ricarica.

Le specifiche (da confermare)

Mancano ancora alcuni dettagli per completare la scheda tecnica di OnePlus Nord 4. Il futuro mid-range di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato con il potente SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 che sarà affiancato da 12/16 GB di memoria RAM. La memoria di archiviazione dovrebbe partire da 256 GB, utilizzando moduli UFS 4.0. Spazio anche per un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione di 2.772 x 1.240 pixel, con refresh rate di 120 Hz, e per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale Sony LYT da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il sistema operativo, al lancio, sarà Android 14 con OnePlus che potrebbe arricchire il software anche con alcune funzioni pensate per consentire agli utenti la possibilità di utilizzare l’IA.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord 4, come oramai ribadito più volte da OnePlus, sarà svelato il prossimo 16 di luglio. Le vendite, quasi sicuramente, partiranno subito con una data di uscita fissa per la seconda metà di luglio per il mercato italiano. Resta da capire quale sarà il prezzo: lo scorso anno, il OnePlus Nord 3 arrivò sul mercato con un prezzo di listino di 449 euro per la versione 8/128 GB (che dovrebbe uscire di scena per far posto alla nuova entry level 12/256 GB). Il listino potrebbe, quindi, essere leggermente più alto, partendo da 499 euro oppure 549 euro. Maggiori dettagli arriveranno soltanto a margine della presentazione ufficiale.