OnePlus ha annunciato il nuovo Summer Launch Event, che si svolgerà a Milano, il prossimo 16 luglio. Nel corso dell’evento, che l’azienda trasmetterà in diretta streaming tramite il suo canale YouTube, a partire dalle 15, saranno svelati ben quattro nuovi dispositivi. La conferma ufficiale è arrivata in queste ore da OnePlus che ha anticipato quella che sarà la line-up di novità al debutto tra poco più di una settimana. Tutti e quattro i nuovi dispositivi, naturalmente, arriveranno anche in Italia. L’azienda ha in rampa di lancio un nuovo smartphone di fascia media, un tablet top di gamma oltre a un paio di cuffie TWS e a un nuovo smartwatch. Vediamo i dettagli completi.

Quattro novità per il Summer Launch Event di OnePlus

OnePlus ha in programma il lancio di quattro nuovi prodotti per l’Europa che saranno svelati in occasione dell’evento di Milano del 16 luglio. La prima novità è il nuovo OnePlus Nord 4, modello destinato a diventare il punto di riferimento della fascia media di casa OnePlus, raccogliendo il testimone dall’ottimo Nord 3.

Il nuovo mid-range, come confermato dalle ultime indiscrezioni, avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 abbinato a 12 GB di RAM, 256 GB di storage e a un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Spazio anche per una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 100 W. Il design del nuovo OnePlus Nord 4 è già stato anticipato. Lo smartphone sarà, come sottolineato da OnePlus, il “primo smartphone completamente in metallo dell’era 5G“.

Con l’evento estivo, OnePlus ha in programma anche un aggiornamento della sua gamma di tablet, con il lancio del nuovo OnePlus Pad 2 che, secondo le indiscrezioni, avrà specifiche da top di gamma, con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a gestire il funzionamento del dispositivo. Oltre a smartphone e tablet ci sarà spazio anche agli indossabili, con un nuovo paio di cuffie TWS e un nuovo smartwatch.

In particolare, OnePlus ha in programma il lancio delle nuove OnePlus Nord Buds 3 Pro, auricolari Bluetooth che dovrebbero garantire prestazioni ottime a un prezzo accessibile, oltre al nuovo OnePlus Watch 2R con Wear OS. Questo modello vene definito dall’azienda, nel comunicato di annuncio dell’evento, come un nuovo “smartwatch leggero”. Il dispositivo andrà ad affiancarsi all’ottimo OnePlus Watch 2.

In arrivo alcuni prodotti limitd edition

OnePlus ha anticipato l’arrivo di una limited edition di prodotto co-branded, accessibile a chi preordinerà il OnePlus Nord 4. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il produttore di borse e valigie TUMI e comprenderà i modelli TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag e TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on, caratterizzati da un design che si ispierà proprio al nuovo Nord 4 e al suo design “monoblocco in metallo”.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha sottolineato: “OnePlus e TUMI sono due partner perfetti. Come OnePlus, TUMI è rinomata per i suoi prodotti artigianali, realizzati con materiali di qualità e dalla durabilità impareggiabile. Entrambi i marchi sono fatti per chi non si accontenta mai – coloro che vogliono creare ricordi ed esplorare il mondo in modo funzionale senza rinunciare allo stile.”