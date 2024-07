Il 16 luglio OnePlus terrà il Summer Launch Event a Milano, durante il quale presenterà quattro nuovi modelli, uno più interessante dell’altro. Dal OnePlus Nord 4, il primo smartphone 5G totalmente in metallo al tablet OnePlus Pad 2, passando per gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro e lo smartwatch con Wear OS One Plus Watch 2R.

OnePlus Nord 4: corpo in metallo, doppia fotocamera e jack per le cuffie

Lo OnePlus Nord 4 è la quarta generazione della gamma di smartwatch di fascia media del marchio cinese. Lo smartphone prevede una scocca completamente in metallo che sarà disponibile in tre tonalità bicolore, tra cui Nero, Menta e Bianco/Argento. Dal punto di vista tecnico lo OnePlus Nord 4 dovrebbe avere un display OLED 1.5K da 6,74” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un processore Snapdragon 7 Plus Gen 3. La batteria dovrebbe essere da 5500 mAh con supporto alla ricarica da 100 W.

Sul fronte del comparto fotografico dovrebbe esserci una doppia fotocamera con il sensore principale da 50 MP e il teleobiettivo ultrawide da 8 MP, mentre la camera frontale dovrebbe essere da 16 MP. Dai primi render che circolano online il nuovo OnePlus Nord 4 dovrebbe mantenere lo slider con i comandi sul lato sinistro e, con un po’ di sorpresa, sarà presente anche il jack da 3,5 mm per le cuffie.

OnePlus Watch 2R: colore verde e prezzo basso

Dello OnePlus Watch 2R abbiamo avuto modo di parlare anticipando come sarà: molto simile al precedente OnePlus Watch 2 e, come da tradizione della linea R, dovrebbe essere più economico (tra i 199 $ e i 229 $). Il nuovo smartwatch sarà disponibile in colore verde e questa tonalità non sarà più prevista per lo OnePlus Watch 2.

OnePlus Pad 2: riuscirà a fare meglio del predecessore?

Il primo OnePlus Pad fu un vero successo e potrebbe essere difficile eguagliare il livello raggiunto da quel tablet. Quello che sappiamo del nuovo device è che sul fronte del design manterrà sostanzialmente lo stesso stile del predecessore con il modulo della fotocamera al centro e i bordi curvi. Sotto la scocca dovrebbe troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con due configurazioni: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna o 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il display sarà un LCD da 12,1” a 144 Hz con una luminosità di picco di 900 nit. La batteria, infine, avrà una capacità di 9510 mAh con il supporto alla ricarica a 67 W.

OnePlus Nord Buds 3 Pro: il massimo degli auricolari ANC di fascia media

OnePlus ha annunciato gli auricolari Nord Buds 3 Pro come i migliori tra quelli con la tecnologia Active Noise Cancelling. Saranno disponibili nei colori Menta e Nero e non è da escludere che in alcuni mercati saranno distribuiti in promozione con lo OnePlus Nord 4. I nuovi OnePlus Nord Buds 3 Pro manterranno lo stesso design degli AirPods e dei Samsung Galaxy Buds3 Pro prevedendo un insieme di finiture lucide e opache.