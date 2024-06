Samsung ha scelto Il CENTRO di Arese, uno dei centri commerciali più grandi d’Europa, per l’apertura del suo primo Samsung Experience Store italiano.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di uno store che offre agli utenti non solo i vari servizi già garantiti dagli altri negozi ufficiali del colosso coreano sparsi per il Paese ma anche la possibilità di provare esperienze coinvolgenti che consentanto di sperimentare l’essenza dei prodotti di Samsung.

Aperto il primo Samsung Experience Store in Italia

Nel Samsung Experience Store di Arese i clienti del colosso coreano potranno acquistare i vari device dell’azienda, ricevere assistenza per quelli che già possiedono e provare i dispositivi e i servizi più importanti del produttore, così da effettuare scelte più consapevoli.

Aperto 7 giorni su 7 (è il primo centro di assistenza di Samsung in un centro commerciale), il nuovo store può contare su una superficie di 160 m² ed è situato al piano terra, tra l’ingresso 3 e 4 della struttura di Arese.

Tra i prodotti che i visitatori del Samsung Experience Store potranno toccare con mano vi sono ovviamente gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, grazie ai quali potranno provare alcune delle più importanti funzionalità del pacchetto Galaxy AI, come Traduzione Live e Assistente Chat oppure il nuovo sistema di ricerca Cerchia e cerca con Google.

Grande soddisfazione è stata espressa per questa inaugurazione da Nicolò Bellorini, Vice President Head of Business Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia, il quale ha precisato che l’apertura del Samsung Experience Store presso Il CENTRO di Arese rappresenta un passo ulteriore per connettere l’azienda coreana con i propri utenti e creare nuove esperienze, aggiungendo che l’obiettivo del popolare produttore è replicare anche nel nostro Paese il successo che questo tipo di negozi ha avuto in tutto il mondo.

In sostanza, il nuovo negozio di Samsung ricorda un po’ uno dei tanti Apple Store che hanno contribuito a fare la fortuna del colosso di Cupertino. Sarà interessante scoprire se riuscirà in tempi rapidi ad aprirne tanti altri, in modo da coprire tutto il territorio nazionale.