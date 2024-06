Negli ultimi tempi, YouTube sta continuando ad integrare una serie di nuove funzionalità: dai test dei giochi gratuiti “Playables”, all’integrazione di strumenti avanzati come Google Lens e altre funzionalità date dall’IA. Insomma YouTube continua ad evolversi per poter offrire contenuti sempre più personalizzati ed accessibili, come il lancio probabilmente imminente, degli “Shorts Smart Downloads”, una nuova funzionalità che consentirebbe agli abbonati YouTube Premium di poter scaricare gli shorts offline.

Lo sappiamo bene che YouTube ha pochissima concorrenza e, sebbene la maggior parte degli utenti sia soddisfatta della piattaforma, c’è sicuramente ancora molto da fare per migliorare il servizio. Infatti, sembrerebbe che YouTube stia preparando una novità che potrebbe accontentare molti creatori di contenuti e soprattutto gli amanti delle playlist.

Immaginate di poter rendere le vostre playlist su YouTube non solo utili, ma anche esteticamente uniche, grazie alla possibilità di caricare miniature personalizzate. Sarebbe una funzionalità molto utile, vero?

Recentemente, grazie a un APK teardown, tecnica che permette di scoprire nuove funzionalità analizzando il codice sorgente di un’app ancora non rilasciata definitivamente, sono emerse alcune interessanti novità. L’ultima beta di YouTube per Android (v19.26.33), include alcune stringhe di codice che consentirebbero di caricare una copertina per le playlist video. C’è una voce specifica che fa chiaramente riferimento a questa nuova funzionalità. Inoltre, sono stati aggiunti diversi nuovi messaggi di errore legati ai “fallimenti di caricamento” delle copertine delle playlist, il che indica che questa funzionalità potrebbe essere annunciata ufficialmente a breve.

Attualmente YouTube non permette di impostare una miniatura personalizzata per la playlist video, né dall’app e né dal web. La miniatura della playlist, ad oggi, è presa automaticamente dal primo video presente nella playlist. Sebbene Google consenta di cambiarla con un’altra immagine tratta da un video presente nella stessa playlist, non è possibile personalizzare la miniatura utilizzando materiale esterno, cosa molto restrittiva per tutti quegli utenti che desiderano personalizzare al massimo le loro playlist.