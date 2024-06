YouTube Premium è un servizio in abbonamento offerto dal colosso di Mountain View, la sua sottoscrizione da parte dell’utente prevede la possibilità di fruire dell’omonima piattaforma beneficiando di alcuni vantaggi, tra cui l’assenza di annunci pubblicitari durante la riproduzione, la possibilità di scaricare video da guardare offline e accesso senza pubblicità alla libreria di YouTube Music.

Proprio nella giornata di ieri abbiamo visto come l’azienda abbia annunciato tutta una serie di nuove funzioni, mosse dall’intelligenza artificiale per gli abbonati Premium, ma sappiamo bene come la società sia costantemente al lavoro per fornire di più ai propri utenti.

Nelle ultime ore Google ha voluto fare il punto della situazione riguardo a tutta una serie di miglioramenti, chiesti dagli utenti, che risultano attualmente in lavorazione; vediamo insieme quanto condiviso sul forum di supporto ufficiale della piattaforma.

Tanti miglioramenti in arrivo per YouTube Premium, con anche nuovi piani in abbonamento

Sappiamo bene come Google abbia la necessità di migliorare costantemente i servizi offerti ai propri utenti, la piattaforma proprietaria dedicata allo streaming di contenuti video non fa certo eccezione, negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto insieme come la piattaforma abbia ampliato i test dei giochi gratuiti “Playables”, come abbia ricevuto un restyling dell’interfaccia di trasmissione, come Google Lens abbia fatto capolino in YouTube insieme a nuove funzioni IA, o ancora come la piattaforma ora risponda ai blocchi pubblicitari con gli annunci server-side.

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore l’azienda ha voluto rassicurare gli utenti sul procedere dei lavori riguardo a tutta una serie di feedback e richieste di nuove funzioni avanzate dagli utenti Premium, vediamo dunque nello specifico quanto comunicato dall’azienda:

miglioramenti per l’esperienza di download -> Google sta lavorando per migliorare l’esperienza di download risolvendo i problemi relativi all’archiviazione del dispositivo

-> Google sta lavorando per migliorare l’esperienza di download risolvendo i problemi relativi all’archiviazione del dispositivo miglioramenti per l’esperienza di visione in alta qualità -> l’azienda continua i lavori per migliorare l’esperienza di visione degli utenti Premium, la piattaforma offre già la qualità video 4K disponibile su telefoni, tablet, TV e sul Web e la qualità video 8K su TV, Web e visori VR, oltre ad aver introdotto anche il bitrate avanzato Premium 1080p

-> l’azienda continua i lavori per migliorare l’esperienza di visione degli utenti Premium, la piattaforma offre già la qualità video 4K disponibile su telefoni, tablet, TV e sul Web e la qualità video 8K su TV, Web e visori VR, oltre ad aver introdotto anche il bitrate avanzato Premium 1080p maggiore controllo durante la visione -> Google vuole rendere i controlli Premium più accessibili, da oggi è disponibile un nuovo pulsante “Controlli Premium” a forma di pillola nell’angolo in basso a sinistra del lettore durante la riproduzione di contenuti musicali (potete vedere come appare dalle immagini poco sotto condivisa dai colleghi di 9to5google); cliccando su di esso verrà visualizzato un foglio con controlli di riproduzione, velocità, qualità e volume stabili più ampi. Per i video di diversa tipologia è possibile richiamare il medesimo strumento tramite le Impostazioni

Ma non è tutto, Google ha intenzione di offrire nel prossimo futuro nuove opzioni di abbonamento a YouTube Premium, i dettagli al momento sono scarsi, la società si è limitata a dire “Ci impegniamo a offrire ai membri più opzioni di piano espandendo le nostre offerte esistenti a più regioni, introducendo anche nuovi piani ed esplorando modi per condividere i tuoi vantaggi con gli amici in futuro“.

Sembra quindi che nei piani dell’azienda ci sia l’intenzione non solo di rendere disponibile YouTube Premium in più Paesi, ma anche la volontà di aumentare l’offerta attuale che al momento comprende tre piani in abbonamento (Individuale, Famiglia e Studente); non ci resta che attendere per scoprire quali novità ha in serbi il colosso per il futuro della piattaforma e del relativo abbonamento.