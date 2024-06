Sembra avvicinarsi sempre più la presentazione ufficiale del prossimo smartphone di fascia media di Motorola, Moto G85 potrebbe infatti essere dietro l’angolo, almeno stando all’intensificarsi delle indiscrezioni che lo riguardano.

Nel corso delle ultime settimane infatti abbiamo avuto modo di vedere una serie di render grazie ai quali ci siamo fatti un’idea del design dello smartphone, grazie all’approvazione da parte di alcuni enti di certificazione come il TENAA in Cina e il BIS in India abbiamo potuto sbirciare alcune possibili specifiche tecniche, ma abbiamo anche visto quello che potrebbe essere il prezzo di vendita del dispositivo per il mercato europeo.

Oggi, grazie a quanto condiviso su X (ex Twitter), possiamo vedere nuove immagini raffiguranti Motorola Moto G85, oltre a tutta una serie di specifiche tecniche che in parte confermano e in parte smentiscono quanto trapelato in precedenza. Diamo un’occhiata insieme.

Nuovi render e specifiche per Motorola Moto G85

Come anticipato in apertura, grazie a precedenti fughe di notizie, abbiamo avuto modo di farci un’idea a grandi linee di quello che dovrebbe essere l’aspetto del prossimo smartphone di fascia media di Motorola, nonché delle sue possibili caratteristiche tecniche principali.

Previous Next Fullscreen

Considerando le nuove informazioni diffuse, Moto G85 dovrebbe presentarsi con un display OLED da 6,67 pollici curvo, con risoluzione 2.400 x 1080, frequenza di aggiornamento da 120 Hz e densità di pixel di 395 ppi; lo smartphone dovrebbe misurare 161.91 mm x 73.06 mm x 7.59 mm, con un peso di 171 grammi.

Rispetto a quanto trapelato in precedenza, quando di ipotizzava che il produttore potesse aver scelto come processore un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3, le nuove voci aggiustano il tiro indicando come cuore pulsante del dispositivo il chip Snapdragon 6s Gen 3, accompagnato da tagli di memoria RAM da 8 GB e 12 GB, mentre l’archiviazione interna sarebbe da 256 GB.

Previous Next Fullscreen

Nessuna sorpresa per quel che concerne il comparto fotografico, posteriormente dovrebbero essere presenti due sensori, il principale sarebbe un Sony IMX882 da 50 MP, f/1.79, Pixel Quad 1,6μm, PDAF e stabilizzazione ottica, mentre la fotocamera secondaria sarebbe composta da un sensore ultrawide da 8MP (f/2.2, 118.6°, 1/4.0″, 1.12µm, AF). Anteriormente invece dovrebbe trovare spazio una fotocamera dedicata ai selfie da 32 MP (f/2.45, 0.7µm).

Motorola Moto G85 dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 30 W, lato connettività dovrebbe vantare il supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS (A-GPS), GLONASS, USB 2.0. Lo smartphone dovrebbe inoltre essere equipaggiato con due microfoni e arrivare sul mercato con Android 14.

Previous Next Fullscreen

Per quel che concerne il prezzo di vendita non ci sono nuove informazioni al momento e rimaniamo dunque con l’indicazione di 349 euro già vista in precedenza, inoltre, come potete notare dalle immagini nella gallerie poco sopra, anche per quel che riguarda il design di Moto G85 non sembrano esserci particolari sorprese rispetto ai primi render trapelati.

Motorola non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sulle tempistiche di lancio del prossimo smartphone di fascia media ma, considerando l’aumentare delle indiscrezioni, potrebbe non mancare troppo prima della presentazione ufficiale.