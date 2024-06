Motorola è in procinto di lanciare ufficialmente diversi modelli di smartphone pieghevoli della linea Razr attraverso un annuncio previsto per il prossimo 25 giugno.

Con l’avvicinarsi della fatidica data, l’azienda statunitense ha fatto trapelare i prezzi per quanto riguarda il mercato europeo.

Razr 50 avrà un prezzo pari a 899€ (modello da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria) mentre Razr 50 Ultra sarà disponibile per 1.199€ (12 GB RAM e 512 GB memoria). Ciò si traduce in un mantenimento dei prezzi rispetto ai precedenti dispositivi pieghevoli forniti dal produttore.

Razr 50 offre un chipset MediaTek Dimensity 7300X, mentre l’Ultra sarà dotato di un Snapdragon 8s Gen 3 7300X. In entrambi i casi le fotocamere frontali sono da 50 MP, con il primo che propone una posteriore da 13 MP e il primo che invece spinge anch’essa fino a 50 MP. Per quanto concerne i colori, Razr 50 sarà disponibile nelle varianti Orange, Gray e Sand, mentre l’Ultra verrà proposti come Green, Blue o Peach.

Motorola Razr 50, 50 Ultra e G85: solo per uno è aumentato il prezzo

Un terzo modello, ovvero il Motorola G85, sarà disponibile con il prezzo di 349€. In questo caso, si parla di un aumento del costo rispetto al predecessore, ovvero il G84, che costava 300 €.

Quest’ultimo dispositivo, lanciato sul mercato cinese con il nome di S50 Neo, viene proposto con un display OLED curvo, con un chipset Snapdragon 4 Gen 3 e una fotocamera frontale da 50 MP, mentre i colori disponibili risultano essere Gray, Olive e Surf (ovvero blu).

Motorola G85 si presenta sul mercato con una batteria da 5.000 mAh, sulla carta più prestante se confrontata con i precedenti due modelli, con batterie rispettivamente da 4.200 e 4.000 mAh.