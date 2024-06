Sono trascorsi poco più di due mesi dal debutto ufficiale della nuova rete Trova il mio dispositivo di Google per Android — nel frattempo arrivata altresì in Italia — e adesso apprendiamo che Motorola potrebbe essere il primo dei grandi OEM a portare sul mercato un nuovo tracker con essa compatibile: si dovrebbe chiamare Motorola Moto Tag e nelle scorse ore è stato protagonista di interessanti indiscrezioni.

Con il lancio del nuovo Trova il mio dispositivo, Google non ha nascosto grandi ambizioni, tuttavia per rivaleggiare davvero con AirTag di Apple è necessario che sul mercato arrivino più soluzioni hardware interessanti. Ebbene, Motorola potrebbe essere il primo OEM a mettersi in gioco. Apparentemente identificato come Moto Tag, l’inedito tracker della casa alata ha fatto la propria comparsa nei primi database, incluso quello dell’ente di certificazione Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) dell’UAE, dove viene associato al model number XT2445-1.

Allo stato attuale, purtroppo, non sono noti dettagli circa specifiche tecniche e design del dispositivo; ad ogni modo, l’inserimento nel suddetto database potrebbe essere indicativo di un lancio imminente. Quello mostrato nel seguente render è un gadget marchiato Motorola denominato “Connect Coin“: pur mancando conferme in tal senso, potrebbe costituire la base del primo tracker di Motorola compatibile col nuovo Trova il mio dispositivo di Google.

Giunti alle battute finali, vi ricordiamo che abbiamo già realizzato un articolo sul processo di configurazione di un tracker per la rete Trova il mio dispositivo e che pochi giorni fa vi abbiamo raccontato le ultime novità sul servizio.