Continua la marcia di avvicinamento alla presentazione ufficiale di Motorola Moto G85, smartphone che è stato approvato nelle scorse ore da alcuni enti di certificazione come il TENAA in Cina e il BIS in India.

Grazie ai database dei due enti certificatori abbiamo nuove conferme per quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone di fascia media di Motorola, il cui design è già stato svelato alla fine dello scorso mese.

Cosa possiamo aspettarci da Motorola Moto G85

Dotato di un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e con i lati curvati, il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe essere animato da un processore octa-core da 2.3 GHz (dovrebbe trattarsi di un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3).

Passando al comparto memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 8 GB, 12 GB, 16 GB o 18 GB di RAM mentre la memoria di archviazione dovrebbe essere pari a 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Tuttavia al lancio le varianti effettivamente disponibili potrebbero essere solo alcune di queste.

Per quanto riguarda il settore imaging, Motorola Moto G85 dovrebbe poter contare su una fotocamera frontale da 32 megapixel e su una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore secondario da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, una batteria da 5.000 mAh e almeno tre colorazioni (nera, verde e blu).

Secondo il database del TENAA, lo smartphone dovrebbe pesare 171 grammi e le sue dimensioni dovrebbero essere pari a 161,9 x 73 x 7,5 mm.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Motorola per scoprire quando Moto G85 sarà lanciato, se arriverà subito anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.