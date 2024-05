Dopo aver lanciato sul mercato Moto G Stylus 5G (2024) qualche settimana fa, il produttore alato torna a far parlare di sé nelle ultime indiscrezioni con un nuovo dispositivo di fascia media che dovrebbe vedere la luce nel corso delle prossime settimane, stiamo parlando di Motorola Moto G85.

Lo smartphone in questione è già stato protagonista di una timida indiscrezione, grazie alla quale ci siamo fatti una vaga idea del possibile prezzo di vendita sul mercato europeo, ma oggi, grazie alle ultime fughe di notizie, possiamo scoprire insieme ulteriori dettagli grazie ad una serie di dettagliati render.

Ecco Motorola Moto G85 in tutto il suo splendore

Motorola Moto G85 dovrebbe giungere presto sul mercato, probabilmente prima di quanto fatto lo scorso anno dal suo predecessore Moto G84, il dispositivo non è stato protagonista di molti rumor finora, ma la pubblicazione di tutta una serie di render molto dettagliati ad opera dei colleghi di tooljunction fa ben sperare.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sotto mostrano uno smartphone dal design decisamente riconoscibile, caratterizzato da due fotocamere posteriori, un foro centrato per ospitare il sensore fotografico frontale, cornici dello schermo ultrasottili e curve (a differenza del predecessore che si presentava con un display completamente piatto).

Se per quel che concerne il design di Moto G85 abbiamo un’idea abbastanza chiara grazie alle immagini trapelate, poco o nulla si sa riguardo alle specifiche tecniche dello smartphone; si vocifera che possa essere mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (non ancora ufficializzato, ma si parla di un chip octa-core con una configurazione 2+6 core, nome in codice Malmo, dotato di due core di prestazioni con clock a 2,30 GHz, sei core di efficienza con clock a 2,02 GHz e una GPU Adreno 619), accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Possiamo però farci un’idea di cosa ci aspetta riguardando le principali specifiche del modello precedente, Moto G84 (qui la scheda tecnica completa):

display pOLED 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, luminosità di picco di 1300 nit e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa-core fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (f/1.88, 1/1.5″, 1.0 µm/2.0 µm, OIS, Dual PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1.12 μm, 118°, Macro Vision)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45, 1.0 μm)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

dual speaker stereo con Dolby Atmos, Moto Spatial Sound e Hi-Res Audio

sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luminosità, giroscopio, bussola elettronica

certificazione IP54

batteria da 5000 mAh

sistema operativo: Android 13 con My UX

dimensioni e peso: 160 x 74,4 x 7,6 mm, 166,8/168,3 g (in base alla versione)

Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte del produttore o ulteriori fughe di notizie, per scoprire dove Moto G85 migliorerà rispetto al modello precedente.