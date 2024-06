Samsung Galaxy S23 è ancora uno smartphone Android perfettamente attuale, soprattutto considerando l’ampio supporto software fornito dal produttore e la recente One UI 6.1, ricca di funzionalità di intelligenza artificiale. Questo significa che l’offerta Amazon di cui stiamo per parlarvi risulta davvero intrigante se state cercando un dispositivo compatto e potente: lo smartphone è disponibile sul sito della nota catena online con la possibilità di combinare due iniziative promozionali. Ecco i dettagli.

Sconto, cashback e caricatore: Samsung Galaxy S23 a ottimi prezzi

Samsung Galaxy S23 è il flagship compatto del produttore sud-coreano del 2023: parliamo di uno smartphone dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, e “mosso” dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in promozione).

A livello fotografico non raggiunge il modello Ultra, ma è perfettamente in grado di dire la sua sulla fascia alta con i suoi quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP integrata tramite foro nel display. Non mancano connettività 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria arriva a 3900 mAh e supporta ricarica rapida da 25 W (con cavo), ricarica wireless e ricarica inversa: non una capacità particolarmente generosa, ma ne guadagnano portabilità e maneggevolezza.

Galaxy S23 ha debuttato all’inizio del 2023 con One UI 5.1 e Android 13, ha ricevuto One UI 6.0 e Android 14 già da un po’ e ha accolto da un paio di mesi la One UI 6.1 con le già citate novità Galaxy AI. Secondo le promesse di Samsung, lo smartphone arriverà almeno fino ad Android 17 e riceverà un totale di almeno cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 viene oggi proposto nella versione da 128 GB e 256 GB a ottimi prezzi scontati direttamente da Amazon su cui è possibile richiedere (successivamente all’acquisto e alla ricezione) un cashback, ovvero un rimborso, di 100€ semplicemente registrandolo alla pagina promozionale Samsung (entro il 23 agosto 2024). Quindi, tra offerta, alimentatore incluso in confezione (offerto da Amazon) e cashback, ecco i prezzi definitivi a cui potete comprare lo smartphone:

Attenzione: i prezzi indicati considerano il cashback Samsung di 100€.