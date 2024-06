Nel vasto panorama di applicazioni offerte da Google ai propri utenti figura anche Messaggi, il software dedicato alla messaggistica negli ultimi tempi sta ricevendo particolari attenzioni da parte dell’azienda, costantemente impegnata nel miglioramento del servizio.

Tanto per fare qualche esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini., o ancora come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app.

Oggi invece vediamo insieme come una novità già individuata qualche tempo fa stia lentamente diventando disponibile per sempre più utenti.

La riprogettazione dell’interfaccia utente di condivisione di Messaggi si allarga

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, nel mese di ottobre dello scorso anno, avessimo visto insieme come Google stesse testando alcuni cambiamenti al selettore di conversazioni quando si seleziona Messaggi dal menù di condivisione di Android, in precedenza (e tutt’ora per gli utenti del canale stabile) veniva visualizzato un pop up “Seleziona conversazione” nel quale venivano visualizzati i contatti delle conversazioni più recenti, corredati di immagine profilo, nome e numero.

Come potete notare dalle immagini nella gallerie qui sopra, la nuova interfaccia di condivisione di Google Messaggi è ora disponibile per un maggior numero di utenti in versione Beta, dopo aver concluso una prima fase di test con un numero ristretto di utenti.

La nuova versione apre una pagina a schermo intero “Seleziona destinatari” con un apposito tasto per la ricerca nell’angolo in alto a destra, le cinque “Conversazioni recenti” sono elencate per prime mentre poco più sotto è presente la lista dei contatti. Una volta selezionato un contatto, la sua immagine profilo verrà visualizzata nella parte superiore, dando modo all’utente di selezionarne altri.

Per quanto non ci siano al momento indicazioni precise circa le tempistiche di rilascio nel canale stabile, considerando la maggior diffusione della nuova interfaccia nel canale Beta, potrebbe non volerci molto tempo prima che la novità venga resa disponibile per tutti gli utenti.