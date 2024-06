Il prezzo ha dell’incredibile, soprattutto se si considera che di listino Samsung Galaxy Tab S9 costa 929 euro, ma è tutto vero. Cumulando una serie di promozioni è possibile portarsi a casa il tablet di punta di Samsung con praticamente 647 euro di sconto. Se state cercando un nuovo tablet Android di livello, questa potrebbe essere l’occasione migliore e la promozione viene offerta proprio dal Samsung Shop. Vediamo come approfittarne subito, prima che il prezzo torni a salire.

I Samsung Galaxy Tab S9 sono dei tablet top di gamma

Samsung Galaxy Tab S9 è uno dei più recenti esponenti della gamma di fascia alta del produttore sud-coreano: è stato lanciato la scorsa estate in compagnia dei fratelli maggiori Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, che propongono una portabilità decisamente meno intrigante; mentre Galaxy Tab S9 offre uno schermo da 11 pollici, gli altri due si spingono fino a 12,4 e addirittura a 14,6 pollici, in tutti e tre i casi con pannello Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz e supporto alla S Pen. Il tablet ha come cuore il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (in questa versione in offerta), e mette a disposizione una fotocamera posteriore grandangolare da 13 MP e una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP. La connettività comprende per l’appunto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C, ma non mancano quattro speaker e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 8400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 45 W.

Il tablet ha esordito con Android 13, ma attualmente può contare su Android 14 e sulla One UI 6.1, completa di diverse funzionalità Galaxy AI. Il produttore promette almeno altri tre aggiornamenti del sistema operativo e più di quattro anni di patch di sicurezza (per un totale di cinque dal lancio).



Cashback e coupon vari: ecco come risparmiare 645€ su Galaxy Tab S9

Innanzitutto partiamo col dire che lo sconto maggiore si ha con Samsung Galaxy Tab S9 in versione WiFi da 128 GB, in quanto già in pagina viene scontato da 929€ a 839€. Tutti i coupon e le promozioni di cui parleremo sono valide però su tutti i prodotti, con un prezzo finale comunque accattivante.

Ecco come ottenere tutti gli sconti possibili:

scaricate e installate l’applicazione Samsung Shop dal Play Store, perfezionando l’acquisto da qui vi verrà garantito un primo sconto del 5% a carrello ;

; aggiungete il Galaxy Tab S9 da 128 GB WiFi a carrello (prezzo 839€ invece di 929€) oppure la versione che preferite;

una volta raggiunto il carrello inserite il coupon GALAXY4U per avere un secondo sconto del 10% a carrello ;

per avere un ; durante la fase di pagamento scegliete SAMSUNG PAY per ottenere un terzo ulteriore 5% di sconto , lo pagherete giustamente 681,49€ ;

per ottenere un , ; a questo punto è il momento del cashback : quando riceverete il Tablet a casa registratelo in questa pagina sul sito Samsung per ottenere un cashback di 400€ (promozione valida per acquisti fatti entro il 24 giugno 2024 e registrati entro il 23 agosto 2024);

: quando riceverete il Tablet a casa registratelo in questa pagina sul sito Samsung per ottenere un cashback di 400€ (promozione valida per acquisti fatti entro il 24 giugno 2024 e registrati entro il 23 agosto 2024); infine, registratelo in quest’altra pagina Samsung per ottenere in regalo la Book Cover Keyboard in omaggio.

Una volta completati tutti questi passaggi avrete un Samsung Galaxy Tab S9 con tanto di Tastiera Cover a un prezzo praticamente incredibile: 281,49€ anziché 929€.

Come dicevamo le promozioni sono disponibili anche su Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.



Ecco un acquisto reale cumulando tutti i coupon. Prezzo pagato 681,49€ che diventeranno 281,49€ considerando il cashback di 400€