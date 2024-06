Per quanto siano numerose, le emoji che abbiamo a disposizione non sono mai abbastanza. Emoji Kitchen di Google cerca di rimediare consentendo di combinare emoji per crearne di nuove e ora un nuovo strumento offre la possibilità di fare qualcosa di simile.

Emoji Mashup Bot è simile a Emoji Kitchen, ma con qualcosa in più

Con Emoji Mashup Bot basta selezionare due emoji, oppure lasciare la scelta al caso, per ottenere una nuova combinazione, ma oltre alle emoji standard questo strumento può mixare anche emoji 3D Microsoft Fluent.

Inoltre è disponibile un comodo pulsante di copia per incollare le creazioni direttamente nell’app di chat e nel caso la piattaforma non sia supportata è comunque possibile scaricare le emoji personalizzate come immagine e condividerle. Ecco qualche esempio.

Lo strumento è accessibile da qualsiasi dispositivo tramite qualsiasi browser ed è raggiungibile a questo indirizzo.

In occasione del lancio di Google Pixel 8a il colosso di Mountain View ha presentato Audio Emoji, nuova interessante funzionalità che la società ha promesso di implementare anche negli altri suoi dispositivi.

La funzionalità consente agli utenti di riprodurre effetti sonori facilmente identificabili durante una chiamata, così da poter esprimere la loro reazione al chiamante in un modo decisamente più efficace.