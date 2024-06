Magic Editor, strumento avanzato per l’editing grafico di Google Foto, è ora disponibile su un numero maggiore di dispositivi Android rispetto al passato.

Il tool, annunciato in occasione dell’evento Google I/O 2023, viene utilizzato dagli utenti per spostare, cancellare o ridimensionare singole parti di un’immagine, così come integrare elementi della stessa a uno sfondo preimpostato. Il tutto è possibile grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale fornita da Google.

I primi dispositivi a poter godere di questo strumento sono stati Pixel 8 e Pixel 8 Pro nell’ottobre dello scorso anno, lo stesso è ora disponibile sui dispositivi Samsung. Con tutta probabilità, nel corso delle prossime settimane anche altri marchi potranno finalmente ottenere Magic Editor.

Per poter ottenere questa funzione su un dispositivo, di fatto, non resta che mantenere aggiornato Google Foto alla versione 6.85 e attendere.

Magic Editor non è l’unico strumento IA disponibile su Google Foto

Magic Editor è uno strumento gratuito ma, che per essere sfruttato al massimo delle sue potenzialità, necessita dell’abbonamento Google One Premium da 9,99 euro al mese (oppure 29,97 all’anno).

In caso contrario, infatti, vi è il limite massimo di 10 salvataggi nella libreria al mese. Nulla di particolarmente limitante per chi intende semplicemente testare le potenzialità di questo strumento. I dispositivi Pixel non presentano alcun tipo di limite di caricamenti.

Va infine ricordato come Magic Editor è solo uno dei tanti strumenti IA forniti da Google Foto a titolo gratuito. Tra di essi figurano, per esempio la Gomma magica, la Sfocatura ritratto, le Foto cinematiche, gli Effetti video e altre utility interessanti.

Come funziona Magic Editor

Una volta avviata l’app Google foto è necessario procedere in questo modo:

Aprire la foto che si intende modificare;

Selezionare la voce Modifica e toccare Magic Editor;

Scorrere verso sinistra per visionare le opzioni disponibili e selezionare il Preset desiderato;

Confermare la selezione attraverso il segno di spunta.

Volendo è possibile lavorare su diversi Preset, ripetendo i vari passaggi elencati senza dimenticarsi di salvare l’immagine a elaborazione terminata.