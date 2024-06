Unieuro lancia una sua “risposta” alla promozione NO IVA di MediaWorld e porta al debutto un nuovo evento Unieuro Specials, denominato “Un weekend che è già una finale”: fino al 9 giugno 2024 è possibile approfittare di un extra sconto del 24% direttamente nel carrello su tantissimi prodotti del catalogo online, anche se ci sono esclusioni eccellenti. Andiamo a scoprire come funziona l’iniziativa e come sfruttare le offerte migliori.

Extra sconto del 24% con il nuovo evento Unieuro Specials

Fino al 9 giugno 2024 è disponibile sul sito Unieuro la nuova promozione Unieuro Specials, che offre un extra sconto del 24% su migliaia di prodotti con una spesa minima di 299 euro. Purtroppo sono previste esclusioni importanti: oltre a non coinvolgere i prodotti già inseriti nei volantini attualmente in corso, la promozione esclude tutti gli smartphone (Android e non solo), le console, i prodotti a marchio Apple, Miele, Liebherr, Asko e Dyson, i grandi elettrodomestici della linea Smeg 50′ Style, i prodotti di telefonia fissa, per il trattamento dell’aria, per la mobilità, i droni, i robot tagliaerba Dreame e i prodotti contrassegnati come “Il prodotto giusto per la tua seconda casa”.

Possono dunque aderire alla promozione ad esempio i tablet Android, ma anche smartwatch, cuffie wireless, accessori e altri prodotti non citati nelle esclusioni qui sopra. Da segnalare che la spesa minima risulta raggiungibile anche combinando prodotti meno costosi: non serve necessariamente acquistare qualcosa da almeno 299 euro, ma spendere in totale almeno 299 euro all’interno dello stesso carrello. Per ottenere il ribasso del 24% non serve fare nulla: l’importo viene scalato automaticamente all’interno del carrello quando i requisiti vengono soddisfatti.

Qualche esempio su come sfruttare la promozione? Vediamo alcuni prodotti già in sconto e attualmente disponibili che potrebbero risultare interessanti, magari in combinazione con altri per il raggiungimento della suddetta soglia.

Offerta tablet Android

Offerte smartwatch

Questi sono solo alcuni esempi su come sfruttare la nuova promozione Unieuro Specials. Per consultare la lista completa dei prodotti aderenti all’iniziativa e compatibili con l’extra sconto nel carrello del 24% potete seguire il link qui sotto. Avete già adocchiato qualcosa? Vi ricordiamo che avete tempo fino al 9 giugno 2024 o fino a esaurimento scorte.

Tutte le offerte Unieuro Specials con extra 24%