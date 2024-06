MediaWorld lancia una nuova promozione NO IVA dedicata alla migliore tecnologia: l’iniziativa è valida fino al 9 giugno 2024 sia online sia in negozio, ma richiede il possesso della carta MediaWorld Club, comunque richiedibile gratuitamente al momento. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promozione e le migliori offerte Android da sfruttare in questi giorni.

Al via un nuovo NO IVA MediaWorld con tantissime offerte Android

La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld dura solo pochi giorni, ma c’è tutto il tempo per approfittare di parecchi sconti sulla tecnologia. Come sempre, la proposta mette a disposizione su tantissimi prodotti uno scorporo dell’IVA, che corrisponde a un ribasso del 18,04% applicato a carrello sul prezzo di vendita in vigore; come già capitato, lo sconto è disponibile solo per i possessori di una carta MediaWorld Club associata al profilo.

Quali sono i prodotti coinvolti nel NO IVA? A livello generale, la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili, riconoscibili online dalla dicitura “NO IVA con MW Club” presente nella scheda prodotto, ad esclusione delle limitazioni previste dal regolamento. Sono infatti esclusi tutti i prodotti già presenti nelle promozioni “Immagina l’emozione degli Europei“, “Pronti? Via!“, “Il clima ideale? Decidilo tu!” e “Speciale aria aperta e mobilità“, ma anche tutti i prodotti a marchio Apple, Miele, Dreame, Dyson, Roborock, tutti i droni, tutti i prodotti specificati nel regolamento a marchio Microtech, Long Tail, Smeg Linea Fab, tutti gli accessori gaming, telefonia, PC e schede di memoria indicati nel regolamento, tutte le console e i visori, le entertainment card, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti, le prevendite, le prenotazioni, ricariche, buoni regalo e i prodotti ricondizionati.

Naturalmente sono dunque inclusi nella promozione NO IVA una miriade di smartphone e tablet Android. Per darvi una mano con la scelta, abbiamo fatto una selezione delle offerte più interessanti attualmente a disposizione sul sito MediaWorld. I prezzi indicati comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte smartphone Android MediaWorld

Offerte tablet Android MediaWorld

Come detto, queste qui sopra sono solo alcune delle offerte MediaWorld presenti sul sito. Se volete consultare tutti i modelli coinvolti nel NO IVA potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che avete tempo solo fino al 9 giugno 2024.

Tutte le offerte NO IVA MediaWorld