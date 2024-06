Google Keep è un ottimo strumento per prendere appunti, ma attualmente l’app non consente di ridimensionare le finestre, in quanto l’unica opzione è visualizzarle a schermo intero, oltre che con le dimensioni stabilite dall’app.

Prossimamente la situazione potrebbe cambiare, in quanto ci sono delle prove che Google sta lavorando a una funzionalità che permette di ridimensionare le finestre dell’app Google Keep per Android.

Google Keep sta lavorando sul ridimensionamento delle finestre

La versione 5.24.222.01.90 dell’app Google Keep introduce un nuovo layout scorrevole che consente agli utenti di regolare liberamente le dimensioni delle finestre. Ecco un esempio di cosa possiamo aspettarci.

Questa funzionalità dovrebbe tornare utile soprattutto sui dispositivi con schermi grandi come tablet e smartphone pieghevoli, tuttavia la funzionalità sarà disponibile sui dispositivi con una densità di pixel maggiore di 600 PPI.

La possibilità di ridimensionare liberamente le finestre dell’app Google Keep per Android è nascosta da un flag e al momento non sappiamo quando l’azienda di Mountain View prevede di implementare questa funzionalità.

Con l’occasione ricordiamo che Gemini è arrivo in vari servizi di Google, incluso Google Keep dove potrà ad esempio creare automaticamente note, creare una lista della spesa partendo da una ricetta, un elenco di cose da portare per la giornata in spiaggia o di attività da svolgere a casa prima di partire per le vacanze.