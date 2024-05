L’evento Google I/O 2024 tenuto ieri dall’azienda di Mountain View si è concentrato particolarmente sull’intelligenza artificiale e su Google Gemini.

Come annunciato dalla società, nei prossimi mesi le app e i servizi di Google cambieranno drasticamente, poiché l’intelligenza artificiale renderà le app di tutti i giorni come calendari, note e attività molto più pratiche.

Ad esempio, grazie all’impiego dell’IA la comprensione del testo migliorerà notevolmente, quindi sarà possibile scattare una foto di una lista di appuntamenti e questi verranno automaticamente inseriti in Google Calendar.

Grazie a Gemini, Google potrà anche creare automaticamente note in Google Keep, creare una lista della spesa partendo da una ricetta, fornire un elenco di cose da portare per la giornata in spiaggia o di attività da svolgere a casa prima di partire per le vacanze.

Google sembra pronta a introdurre molta IA nei suoi servizi

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle app Google è in preparazione da diversi mesi e ora sembra che la società sia a buon punto per fare “all-in”.

L’annuncio di Google lascia intendere che le estensioni e gli aggiornamenti delle app che introdurranno una massiccia dose di intelligenza artificiale verranno resi disponibili nei prossimi mesi.

Sicuramente ci aspettiamo dei risvolti entusiasmanti, ma probabilmente bisognerà aspettare per vedere che impatto avranno nella vita di tutti i giorni.