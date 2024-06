In diverse occasioni avete potuto leggere sulle nostre pagine notizie riguardo agli aggiornamenti rilasciati da Samsung, l’azienda coreana infatti è, insieme a Google, uno dei produttori di smartphone nel panorama Android più attenti per quel che riguarda il supporto software dei propri dispositivi, tanto che gli utenti spesso si orientano verso gli smartphone dell’azienda anche per questo motivo.

Come molti di voi sanno, non ci sono solo gli aggiornamenti di sistema che portano con sé le nuove versioni del robottino, ma anche e soprattutto gli update mensili di sicurezza e gli aggiornamenti di sistema Google Play; proprio quest’ultima tipologia sembra aver creato qualche fastidio a diversi utenti Samsung, nello specifico in seguito all’installazione dell’aggiornamento di maggio.

L’azienda, dopo aver preso visione delle lamentele esposte dagli utenti ha riconosciuto il problema, proponendo al contempo una soluzione semplice e indolore.

Samsung consiglia di riavviare lo smartphone dopo l’aggiornamento Google Play di maggio 2024

Gli aggiornamenti di sistema Google Play rappresentano uno dei canali con cui il colosso di Mountain View aggiorna parti del sistema operativo Android sui dispositivi (non solo smartphone) che possono usufruire dei servizi Google, nonostante nella maggior parte dei casi i cambiamenti e le novità non siano visibili all’utente, Big G utilizza questo strumento per rilasciare nuove funzionalità (o correzioni legate alla sicurezza) senza dover necessariamente rilasciare un aggiornamento completo per il sistema operativo, sia esso Android, Chrome OS, Wear OS, Android TV o Android Automotive OS.

L’aggiornamento di sistema Google Play di maggio 2024 è stato rilasciato circa a metà del mese scorso e riguardava Google Play Store, Google Play Services, Android Webview, Android TV e altro, Samsung ha dunque provveduto all’implementazione dell’update per i propri dispositivi che, nel corso del tempo, hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento in questione.

Tuttavia, oltre a nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug sembra che l’update abbia introdotto anche qualche problema sui dispositivi di diversi utenti, sul web infatti in molti si sono lamentati del fatto che in seguito all’installazione dell’update il loro dispositivo Samsung Galaxy fosse molto più lento del solito nell’eseguire semplici operazioni come l’apertura delle applicazioni.

La discussione è approdata anche sul forum della community Samsung per la Corea, dove l’azienda ha riconosciuto il problema sottolineando come esso si presenti solo in determinate circostanze, ovvero “quando il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo dopo” l’installazione dell’update; il colosso coreano si è al contempo premurato di fornire una soluzione ai propri utenti per risolvere il problema, in realtà la più classica delle soluzioni in ambito tecnologico: riavviare il dispositivo.

Sembra infatti che il classico e semplice “spegni e riaccendi” sia in grado di far tornare i dispositivi Galaxy al loro normale funzionamento, motivo per cui Samsung consiglia di effettuare l’operazione a prescindere, dopo aver installato l’aggiornamento Google Play di maggio 2024, anche qualora non dovessero manifestarsi le problematiche sopra enunciate.