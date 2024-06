Quando si parla di dispositivi indossabili e nello specifico di smartwatch, Samsung è uno dei brand che non solo fa registrare le vendite maggiori, ma che riesce soprattutto ad attrarre a sé schiere di utenti affezionati; tutto è cominciato con il primo Galaxy Watch nel 2018, equipaggiato con Tizen, un sistema operativo proprietario utilizzato dall’azienda per i propri wearable ma, volendo essere onesti, il merito della crescita del brand in questo segmento del mercato non è certo dovuto a questo SO.

Qualche tempo dopo, con l’uscita di Samsung Galaxy Watch4, l’azienda ha iniziato ad utilizzare Wear OS per i propri smartwatch, abbandonando di fatto Tizen per i nuovi dispositivi in sviluppo; il sistema operativo in questione ha ormai iniziato l’inesorabile percorso che lo porterà, entro il 2025, a non avere più alcun tipo di supporto da parte dell’azienda.

Samsung inizia le manovre per interrompere il supporto a Tizen

Come anticipato in apertura, sembra che Samsung abbia deciso di interrompere definitivamente il supporto al sistema operativo Tizen, ormai non più utilizzato da qualche tempo per i dispositivi indossabili del brand; la notizia arriva da Reddit, dove un’utente ha condiviso una serie di screenshot presumibilmente provenienti da un membro del team operativo del Galaxy Store.

Secondo quanto riportato, quelle che seguono sono le date principali del percorso di dismissione di Tizen:

30 settembre 2024: il Galaxy Store smetterà di vendere contenuti a pagamento per i dispositivi mossi da Tizen, incluse app, quadranti e altro.

31 maggio 2025: Galaxy Store non consentirà più nuovi download di contenuti gratuiti per gli smartwatch Tizen.

30 settembre 2025: la sezione “Le mie app” nel Galaxy Store non consentirà più i download, interrompendo di fatto la possibilità di accedere a qualsiasi ulteriore contenuto Tizen a pagamento o gratuito.

La dismissione del sistema operativo in questione riguarderà tutta una serie di dispositivi commercializzati dall’azienda nel corso degli ultimi anni, partendo da tutti gli smartwatch Samsung Gear, fino ad arrivare a Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active e Galaxy Watch Active 2.

Gli utenti che ancora utilizzano uno di questi indossabili Samsung dovranno a breve rassegnarsi, l’azienda ha ormai preso la sua decisione e presto i dispositivi mossi da Tizen diventeranno molto meno utili, perdendo tutta una serie di funzionalità.

Non tutto è perduto però, qualora infatti foste possessori, per esempio, di un Galaxy Watch 3 potrebbe essere l’occasione giusta per aggiornare la vostra dotazione tecnologica; il colosso coreano sta infatti per presentare la nuova linea di smartwatch Galaxy Watch7 dei quali abbiamo già intravisto alcune informazioni: abbiamo visto per esempio come la versione Ultra potrebbe vantare una super batteria e supportare la ricarica da 15 W, abbiamo avuto modo di sbirciare il design del nuovo smartwatch di punta dell’azienda, ma abbiamo anche visto come potrebbero essere in cantiere anche smartwatch per la serie FE.

Insomma, le alternative per sostituire un vecchio smartwatch con Tizen sicuramente non mancano, magari orientandosi anche verso dispositivi già in commercio della stessa azienda che, grazie alla politica del brand in materia di supporto software, dovrebbero comunque godere di una lunga vita.