A pochi giorni dall’annuncio da parte della casa di Mountain View, l’aggiornamento di sistema Google Play di maggio 2024 inizia ad essere effettivamente disponibile sui dispositivi Android. Le segnalazioni arrivano da possessori di prodotti Google, Samsung e non solo: diamo un’occhiata alle novità e vediamo come verificare l’arrivo dell’aggiornamento.

Disponibile l’aggiornamento di sistema Google Play di maggio 2024

Il nuovo aggiornamento di sistema Google Play è stato presentato una decina di giorni fa e riguarda Google Play Store, Google Play Services, Android Webview, Android TV e non solo: l’update porta con sé alcuni cambiamenti che nella maggior parte dei casi non saltano all’occhio dell’utente, ma che potrebbero risultare importanti sotto diversi punti di vista.

Rispetto a quelle che abbiamo iniziato a scoprire qualche giorno fa, la casa di Mountain View ha aggiunto ulteriori novità per questo mese, pubblicate nell’apposita pagina e indicate qui in basso.

Tutte le novità di maggio 2024: Google Play Store versione 41.1 (20/05/2024) [Smartphone] Ora puoi scegliere i tipi di giochi che ti interessano per migliorare i consigli.

[Smartphone] Con questa nuova funzionalità, potrai usare Play Pass per goderti una selezione di giochi su Play Giochi. Google Play Services versione 24.19 (15/05/2024) Gestione del sistema [Auto, PC, smartphone, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano lo spazio di archiviazione, la privacy e la sicurezza dei dispositivi.

[Smartphone] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano la privacy. Android TV Core Services versione 6.7.x (14/05/2024) Accessibilità Impostazioni dell’orario di notifica per una migliore leggibilità. Android WebView versione 125 (8/05/2024) Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per correzioni di bug.

Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app. Google Play Services versione 24.18 (8/05/2024) Gestione dell’account [Wear] Se sei un genitore, puoi impostare l’orario scolastico per limitare le app che tuo figlio può utilizzare e silenziare il suo dispositivo. Servizi per gli sviluppatori [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a Maps. Google Play Store versione 40.9 (6/05/2024) [Smartphone] Ora i migliori sviluppatori vedranno nuove funzionalità nelle pagine dei risultati di ricerca e dei dettagli.

[Smartphone] Ora puoi trovare le domande frequenti sull’app che stai cercando nelle pagine Risultati di ricerca e Dettagli sull’app.

[Smartphone] Quando utilizzi Game Hub, riceverai sondaggi sui prodotti nella pagina dei dettagli. Google Play Services versione 24.17 (01/05/2024) Wallet [Smartphone] Correzioni di bug per i servizi correlati a Wallet. Gestione del sistema [Auto] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano la privacy.

[Auto, smartphone, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano la stabilità.

Google sottolinea che alcune funzionalità potrebbero essere sperimentali e disponibili solo per determinati utenti.

Come installare il nuovo aggiornamento Google Play

Gli aggiornamenti di sistema Google Play vengono scaricati e installati autonomamente, ma se volete velocizzare la procedura potete controllarne l’arrivo in pochi istanti: sul vostro smartphone o tablet Android non dovete fare altro che andare nelle impostazioni di sistema del dispositivo e seguire “Sicurezza e privacy > Aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play“.