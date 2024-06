Nothing ha deciso di solleticare il settore tecnologico con uno dei suoi tipici post velati di mistero, anche se potrebbe trattarsi di un segreto di Pulcinella.

L’azienda ha pubblicato su X un’immagine che potrebbe essere di qualsiasi cosa in realtà e gli unici indizi sono le emoji di uno smartphone e di un bullone, quindi si possono fare solo delle ipotesi.

Gli smartphone Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2) sono stati lanciati a metà luglio, quindi Nothing Phone (3) sembra prematuro, ma neanche troppo. Tuttavia il design sembra poco in linea con i precedenti due smartphone dell’azienda.

Potrebbe trattarsi di un tablet, ma finora Nothing non ha mostrato particolare interesse per questa categoria di dispositivi mobili, tuttavia Carl Pei potrebbe anche sorprenderci.

Nothing sta per lanciare CMF Phone (1)?

Se si tratta di un dispositivo potrebbe essere CMF Phone (1) del quale è recentemente trapelato praticamente tutto e che in breve dovrebbe essere come un Nothing Phone (2a) più economico, ma il dettaglio più interessante potrebbe essere il sistema aggiuntivo Nothing Lock, presumibilmente quello raffigurato nell’immagine, con il quale l’azienda proverebbe a portare qualcosa di unico nel settore.

In copertina: Nothing Phone (2)