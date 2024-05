Nothing vuole fare le cose in grande con il suo sub-brand CMF e, dopo aver lanciato una serie di accessori dal buon rapporto qualità/prezzo, si prepara al “grande passo”: è in arrivo il nuovo CMF Phone (1), primo smartphone a marchio CMF. Il progetto è al centro di rumor e indiscrezioni da tempo ed oggi, grazie a un nuovo leak, abbiamo anche le prime informazioni dettagliate in merito a quella che sarà la sua scheda tecnica.

Un rapido sguardo alle specifiche conferma i punti di contatto tra il CMF Phone (1) e il nuovo Nothing Phone (2a), attuale entry level della gamma Nothing. Il primo smartphone di CMF, inoltre, sembra essere oramai arrivato alla fine del suo programma di sviluppo e il suo debutto potrebbe essere molto vicino. Vediamo i dettagli completi in merito.

CMF Phone (1): le specifiche del nuovo smartphone

Il nuovo CMF Phone (1) sarà simile (ma non identico) al recente Phone (2a) di Nothing, almeno per quanto riguarda la scheda tecnica. Il primo smartphone di CMF arriverà sul mercato potendo contare sul SoC MediaTek Dimensity 7200, realizzato a 4 nm, che il Phone (2a) propone nella versione esclusiva Pro. Questo SoC sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Per contenere i costi, Nothing dovrebbe optare per memorie UFS 2.2 anziché UFS 3.1.

Tra le specifiche ci sarà spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W e senza supporto alla ricarica wireless. Per quanto riguarda il display, invece, il nuovo smartphone di CMF dovrebbe presentare un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone avrà anche due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore secondario, per il momento, non ancora noto.

Secondo i rumor, i due sensori saranno dispositivi verticalmente. La fotocamera anteriore sarà da 16 Megapixel. Il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 andrà a completare la scheda tecnica mentre il sistema operativo sarà Android 14 con Nothing OS 2.6. Lo smartphone sarà Dual SIM e non avrà il chip NFC (ma l’indiscrezione potrebbe riferirsi solo al mercato indiano; in caso di commercializzazione in Europa, infatti, è facile ipotizzare la presenza del chip NFC).

Non ci sarà alcun sistema di illuminazione Glyph, che resterà un’esclusiva dei Nothing Phone. Da notare, inoltre, che la scocca posteriore sarà in policarbonato e sarà sostituibile. Lo smartphone è atteso sul mercato in quattro colorazioni: Black, Green, Blue e Orange (esclusiva per l’India).

Prezzi e disponibilità

Le vendite del nuovo CMF Phone (1) dovrebbero partire nel corso del mese di luglio 2024. Per quanto riguarda i prezzi, la fonte ha rivelato il possibile listino in dollari. Il modello base, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 249 dollari mentre la versione da 256 GB di storage potrebbe costare 279 dollari.

In caso di commercializzazione in Europa, quindi, si può ipotizzare un prezzo di partenza di circa 300 euro, leggermente inferiore rispetto a quello del Nothing Phone (2a), disponibile in Italia con un listino di partenza di 349 euro. Maggiori dettagli in merito al progetto potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

In copertina Nothing Phone (2a)