Google Calendar si evolve costantemente, per rendere la gestione dei propri impegni più facile ed intuitiva. In un recente articolo abbiamo già parlato di come Google ha semplificato ancora di più l’inserimento di nuovi eventi nel calendario. Infatti nelle prossime versioni di Google Calendar, gli utenti potranno godere di un’esperienza ancora più intuitiva, grazie a una funzionalità in arrivo che semplificherà anche l’aggiunta dei compleanni.

Grazie ad un teardown dell’apk relativo all’aggiornamento v2024.21.0-637471596, è emersa una nuova voce denominata “Compleanno”, accanto ad “Eventi” e “Task”. Avremo meno campi da compilare rispetto a quelli tradizionali, così da inserire i compleanni nel calendario in modo facile e veloce.

Google Calendar è un’applicazione di Google, molto spesso sottovalutata, ma assolutamente efficiente nelle sue funzionalità. Facendo parte del Google Mobile Service, si trova preinstallata sulla maggior parte dei dispositivi Android, riducendo così la necessità di installare applicazioni terze.

Come è stato semplificata l’aggiunta dei compleanni su Google Calendar

Normalmente per aggiungere un compleanno su Google Calendar, bisogna creare un evento ricorrente annuale e soprattutto per l’intera giornata. Infatti gli utenti devono impostare manualmente la durata dell’evento, segnarlo come evento per l’intera giornata ed impostare la ripetizione per ogni anno. Grazie a questa nuova funzionalità, vengono eliminati tutti i passaggi superflui, ed essi vengono gestiti automaticamente dall’app.

Non ci sono ancora dettagli specifici su ciò che potrebbe succedere impostando l’anno di nascita, ma è molto probabile che questa funzionalità permetta di visualizzare l’età della persona accanto all’evento di Google Calendar.

Sicuramente potrebbe essere una funzionalità molto utile per chi vuole tenere traccia non solo dei compleanni, ma anche e soprattutto dell’età della persona che compie gli anni. Google ha introdotto un apposito pulsante per poterli aggiungere, incentivando gli utenti ad inserirne il maggior numero possibile, rendendo così più facile ricordarli.

Ad oggi questa nuova funzionalità non è ancora attiva su Google Calendar, e ciò significa che gli utenti devono ancora continuare ad inserire i compleanni nel calendario alla vecchia maniera, inserendo tutte le informazioni necessarie. Non sappiamo ancora quando questo aggiornamento potrebbe essere rilasciato. Tuttavia, questa nuova chicca potrebbe trasformare il modo in cui gestiamo il nostro calendario, rendendo molto più semplice non solo ricordare i compleanni, ma anche mantenere relazioni in modo più efficace.