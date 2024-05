Dopo i test svolti in questi ultimi mesi, la nuova interfaccia per le risposte rapide di Gmail sta iniziando a farsi vedere nell’app per Android: alcuni utenti stanno segnalando l’arrivo della nuova barra che consente di rispondere velocemente alle email ed eventualmente allegare file.

Risposte rapide più semplici con questa novità di Gmail

La nuova interfaccia per le risposte rapide è in test da qualche mese: abbiamo avuto modo di parlarne lo scorso febbraio, ma finalmente in queste ore sta iniziando a farsi vedere nelle mani degli utenti. L’app Gmail per Android accoglie lato server questa utile funzione, pensata per rendere le conversazioni tramite email più immediate: la nuova barra pensata da Google prende posto in basso, tra le eventuali risposte suggerite dall’app (ormai disponibili da qualche tempo) e la barra di navigazione persistente (presente solo con le schede Google Chat e Google Meet attivate).

Come potete vedere, nella parte sinistra è possibile premere sulla graffetta per andare ad allegare eventuali file al messaggio di risposta, mentre la freccia a sinistra dà possibilità di selezionare “Rispondi“, “Inoltra” e “Cambia destinatari“. A destra prendono posto il tasto per inviare il messaggio e quello per aprire la lista delle emoji. Toccando il campo dedicato al testo è possibile digitare subito la risposta, senza dover aprire una nuova schermata e rendendo quindi l’esperienza generale più simile a quella di una chat. Per avere una schermata a schermo intero si può comunque selezionare l’apposita icona, che compare dopo aver iniziato la digitazione.

La nuova barra per le risposte rapide di Gmail per Android non è ancora disponibile per tutti gli utenti. A quanto pare viene proposta lato server, ma potete comunque verificare di disporre della versione più recente dell’app seguendo il solito badge qui in basso per il Google Play Store. L’avete già ricevuta?