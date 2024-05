Clicks è una custodia con tastiera fisica integrata disponibile per gli ultimi modelli di iPhone. L’azienda non offre questo accessorio per i dispositivi Android, ma oggi scopriamo che con uno smartphone Android in particolare questo prodotto funziona a meraviglia.

Attualmente Clicks vende questo prodotto solo per iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max e iPhone 14 Pro e Pro Max, tuttavia Nothing Phone (1) si adatta quasi perfettamente alla versione iPhone 15 Pro Max della custodia con tastiera Clicks.

La tastiera Clicks per iPhone funziona benissimo con Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) non solo calza a pennello nella custodia con la porta USB-C e la fotocamera allineati correttamente, ma funziona anche perfettamente. Ciò non stupisce vista la somiglianza dello smartphone Nothing con l’iPhone, questione che inizialmente ha sollevato qualche critica.

In ogni caso tutto funziona a dovere, dalla digitazione generale con la tastiera virtuale ridotta a icona alle scorciatoie da tastiera, come l’apertura delle notifiche, alcuni tipi di app, l’attivazione di Google Assistant e la navigazione generale come tornare indietro, andare alla schermata principale o a quella per il multitasking. Questo è possibile perché Android, come iOS, offre un buon supporto per le tastiere fisiche e le relative scorciatoie.

È improbabile che Clicks produca custodie anche per Android a breve, ma potrebbero esserci altri smartphone Android, oltre a Nothing Phone (1), a essere casualmente compatibili con questo prodotto per i nostalgici del BlackBerry.