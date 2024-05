Apple ha pubblicamente chiesto scusa e ha bloccato la messa in onda in TV dello spot Crush realizzato per il lancio del nuovo iPad Pro M4.

Nel triste video si vede una pressa frantumare gli strumenti utilizzati da pittori, scrittori, musicisti, videomaker, videogiocatori e spettatori, poiché secondo la società non servono più se si possiede il nuovo iPad Pro.

Samsung ha già approfittato dell’autogol di Apple per punzecchiare lo storico rivale e spostare l’attenzione sul suo tablet di punta Galaxy Tab S9 realizzando lo spot UnCrush giudicato poco creativo.

Ora è il turno di Xiaomi che non poteva mancare all’appello, visto che notoriamente prende ispirazione da Apple per realizzare i suoi prodotti.

Xiaomi copia il controverso spot Crush di Apple, ma si ferma in tempo

Il “copia e incolla” in questo caso è clamoroso, in quanto lo spot realizzato dal colosso cinese per l’imminente lancio dello smartphone Xiaomi 14 Civi in India è uguale a quello di Apple solo che la pressa si ferma appena prima dello scempio. Obiettivo raggiunto?

Il produttore cinese sta sviluppando la gamma di smartphone di punta Xiaomi 15 e recentemente il database IMEI ha suggerito alcuni dettagli sui prossimi dispositivi della serie, inclusa l’edizione satellitare.