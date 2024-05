Spesso e volentieri nel panorama tecnologico c’è anche occasione di farsi qualche risata, due dei colossi del settore per esempio, Samsung e Apple, si sono stuzzicati e presi in giro a vicenda in diverse occasioni nel corso degli anni, per i motivi più disparati. Oggi torniamo sull’argomento visto che l’azienda coreana ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario per il suo attuale tablet di punta, il cui scopo è chiaramente quello di lanciare una frecciatina alla concorrenza.

Samsung prende in giro Apple per lo spot “Crush” dell’iPad Pro

Il 7 maggio scorso alcuni di voi potrebbero aver seguito l’evento di presentazione del colosso di Cupertino degli ultimi iPad, durante il quale Apple ha mostrato uno spot chiamato “Crush” che ha sollevato un vero e proprio polverone.

Nel video che potete vedere qui sopra, Apple mostra una pressa idraulica schiacciare fisicamente strumenti musicali, colori, libri, obiettivi della fotocamera e altro prima di rivelare alla fine un iPad Pro; uno spot sicuramente di grande effetto ma, considerando che al giorno d’oggi c’è sempre qualcuno che ha un motivo per lamentarsi di qualsiasi cosa, lo spot ha causato una valanga di critiche: diverse associazioni di creativi e artisti hanno infatti visto (o voluto vedere) un secondo significato, legato al modo in cui le aziende tecnologiche trattano le rispettive figure lavorative, oltre al modo in cui i progressi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia stiano mettendo in dubbio i mezzi tradizionali di creatività.

Ognuno è libero di avere la propria opinione, ma l’intento di Apple non era certamente questo, quanto più quello di mostrate come il nuovo dispositivo della casa fosse in grado di racchiudere tutta una serie di strumenti ed elementi; l’azienda è però stata costretta a scusarsi pubblicamente, rimuovendo lo spot dalla pubblicazione televisiva (ma non dai social network o da YouTube).

Poteva Samsung non cogliere la palla al balzo? Il colosso coreano ha pubblicato a sua volta uno spot pubblicitario in cui possiamo vedere una musicista che cammina attraverso quello che resta dopo l’intervento della pressa idraulica di Apple e raccoglie una chitarra parzialmente distrutta, sul cavalletto è presente un Galaxy Tab S9 Ultra e la musicista inizia a suonare.

Come potete notare dal video, Samsung conclude lo spot affermando che “la creatività non può essere schiacciata”; il video è stato pubblicato nella giornata di ieri, esattamente quando gli ultimi dispositivi di Apple sono diventati disponibili per l’acquisto: una coincidenza? Sicuramente no.