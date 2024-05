La serie Xiaomi 15 è stata individuata nel database IMEI suggerendo qualcosa di interessante sui potenziali modelli della gamma e sulla loro possibile data di lancio.

Tuttavia sembra improbabile che Xiaomi riuscirà a mantenere i prezzi di lancio della serie Xiaomi 14 visibile nell’immagine di copertina.

La serie Xiaomi 15 appare sul database IMEI, inclusa l’edizione satellitare

Il database IMEI evidenzia che Xiaomi 15 includerà i numeri di modello 24129PN74G, 24129PN74I e 24129PN74C, mentre Xiaomi 15 Pro è identificata dal numero di modello 24101PNB7C, tuttavia esiste anche una versione Xiaomi 15 Pro Ti Satellite con il numero di modello 2410DPN6CC.

Analizzando i codici di modello, le prime quattro cifre di questi numeri potrebbero indicare una data di lancio, stimata a ottobre per Xiaomi 15 Pro (2410) e stranamente a dicembre per Xiaomi 15 (2412).

Inoltre Xiaomi 15 Pro potrebbe essere esclusivo per il mercato cinese proprio come Xiaomi 14 Pro, mentre Xiaomi 15 verrebbe lanciato a livello globale. Lo Xiaomi 15 Pro avrà una variante Satellite con cornici in titanio e connettività satellitare, ma potrebbe essere esclusiva per la Cina, data la presenza del “CC” alla fine del numero di modello.

La serie Xiaomi 15 sarebbe più costosa della precedente

Il noto informatore Digital Chat Station suggerisce che Xiaomi farà fatica a mantenere i prezzi di lancio della serie Xiaomi 14, a causa dell’aumento dei costi di chip, memoria e altri materiali, quindi stenterà a competere con i flagship di Samsung e Apple.

La gamma Xiaomi 15 potrebbe segnare il debutto del chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm e offrire funzionalità di intelligenza artificiale native come la maggior parte degli smartphone di punta di questi tempi.