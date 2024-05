Scegliere uno smart ring è più complicato rispetto a uno smartwatch, poiché non c’è un cinturino regolabile, inoltre le dita possono gonfiarsi, a differenza del polso.

Samsung sta sicuramente tenendo in considerazione questo fattore e potrebbe offrire un kit di campioni da provare prima di scegliere il Galaxy Ring più adatto.

Il leaker Evan Blass ha pubblicato un’immagine del processo di consegna di Samsung Galaxy Ring. Come altri anelli intelligenti, Samsung ha in mente di offrire la possibilità di ricevere un kit di campioni.

Tuttavia Samsung Galaxy Ring seguirà le taglie standard statunitensi e da quello che sappiamo finora, non sembra che l’azienda offrirà mezze misure.

Samsung potrebbe offrire un kit per scegliere il Galaxy Ring della misura ideale

Con gli anelli intelligenti la regola generale è quella di scegliere la taglia più grande, inoltre è bene indossare un anello campione per almeno 24 ore, tuttavia questo non aiuterà nel caso di futuri e significativi aumenti di peso, poiché gli smart ring non si possono ridimensionare.

La perfetta vestibilità dell’anello intelligente è aderente ma non troppo, in quanto i sensori devono essere allineati con la parte inferiore del dito e se l’anello è troppo largo potrebbe ruotare, mentre se è troppo stretto diventa scomodo e difficile da togliere.

Quindi è sempre meglio procurarsi il kit con i campioni, anche se si conosce la misura dell’anello per ciascuna delle proprie dita, soprattutto nel caso di Samsung Galaxy Ring, considerando quanto potrebbe costare.