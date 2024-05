Un nuovo report relativo al primo trimestre del 2024 ci fornisce una lettura interessante sul settore degli smartphone, soffermandosi in particolare sui processori.

Basato sugli ultimi dati di Canalys, il report in questione ci conferma lo strapotere di MediaTek e Qualcomm, con Apple subito alle spalle e via via gli altri principali produttori.

Ecco quali sono i processori più diffusi nel Q1 2024

Stando a tale report, nel primo trimestre del 2024 è cresciuta MediaTek (+17%), i cui processori sono stati usati su ben 114 milioni di smartphone spediti mentre Qualcomm ha fatto registrare una crescita dell’11% e i suoi chip sono stati utilizzati su 75 milioni di smartphone.

Al terzo posto di questa speciale classifica si posiziona Apple, che ha fatto registrare una diminuzione (-16%) e i suoi processori sono stati usati su 49 milioni di smartphone spediti nel primo trimestre di quest’anno.

Al quarto posto troviamo UNISOC, i cui processori sono stati usati su 26 milioni di smartphone (con una crescita del +64%). Meno posivi i risultati di Samsung, che nel primo trimestre del 2024 ha fatto registrare una diminuzione del -18% su base annua (i suoi chip sono stati usati su 18 milioni di smartphone).

Infine, in sesta posizione troviamo Huawei HiSilicon con 8 milioni di smartphone e in settima posizione trova posto Google, che su base annua non ha fatto registrare variazioni (2 milioni di smartphone spediti con a bordo i suoi processori).

Nonostante gli sforzi del colosso di Mountain View e il notevole miglioramento dei suoi smartphone di generazione in generazione, l’azienda non riesce a “sfondare”, rimanendo una sorta di produttore di “nicchia”.

E la stessa posizione Google occupa anche nella classifica relativa ai ricavi, a conferma del fatto che il colosso di Mountain View dal punto di vista hardware ha una rilevanza piuttosto marginale e ciò anche se può letteralmente indirizzare l’andamento del mercato grazie ad Android e alle novità funzionali che ogni anno può decidere di implementare.