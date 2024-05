OxygenOS 14 permette di camuffare manualmente qualsiasi parte di un’immagine, ma in futuro OnePlus potrebbe semplificare questo processo.

La beta di Android 15 per OnePlus 12 contiene dei nuovi frammenti di codice che rivelano che la società sta sviluppando un’inedita funzionalità “Privacy Watermark”.

Secondo la descrizione rinvenuta all’interno del codice si tratta di una funzionalità di privacy in arrivo per gli smartphone OnePlus e probabilmente anche per i dispositivi a marchio OPPO e Realme.

OnePlus dovrebbe migliorare la privacy delle vostre foto

Stando alla descrizione trovata nel codice dell’app impostazioni, con un semplice tocco sarà possibile aggiungere filigrane di privacy alle proprie foto in modo da poterle condividere senza preoccuparsi di potenziali usi impropri.

Non è ancora chiaro come questa filigrana impedirà l’uso improprio dei documenti, ma possiamo aspettarci che non basterà uno dei tanti strumenti di intelligenza artificiale per rimuoverla in un battibaleno.

Al momento è possibile aggiungere la filigrana Hasselblad o una filigrana più generica andando in Modifica > Filigrana all’interno dell’app Foto, tuttavia OnePlus potrebbe anche aggiornare la funzione Pixelate.

Nel frattempo la società sta preparando OnePlus 13 che potrebbe essere uno dei primi smartphone a impiegare il prossimo chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm.