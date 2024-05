Google Foto include già una funzionalità “Foto cinematografiche” che consente agli utenti di rivivere i loro ricordi in modo più vivido e realistico producendo una rappresentazione in 3D della scena. Ora sembra che il team di Google Foto stia lavorando a una funzionalità simile per i video.

Il codice della versione 6.84.0.634885033 dell’app Google Foto contiene dei riferimenti a una funzionalità che creerà automaticamente un “momento cinematografico” selezionando una parte di un video e applicandovi un effetto al rallentatore.

Google Foto sta sviluppando la funzionalità “momenti cinematografici” per i video

Apparentemente gli utenti non saranno in grado di creare manualmente un momento cinematografico nello stesso modo in cui possono creare foto cinematografiche, tuttavia Google potrebbe aggiungere questa possibilità in un secondo momento.

La funzionalità “Foto cinematografiche” è abbastanza suggestiva, ma il “momento cinematografico” applicato ai video potrebbe esserlo ancora di più.

Tuttavia vale la pena ribadire che non tutte le funzionalità in via di sviluppo vengono rilasciate al pubblico, quindi per il ora non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi.

Recentemente Google Foto ha introdotto una novità che elimina la confusione nei backup, inoltre la piattaforma sta rendendo le ricerche più semplici grazie a Gemini e Ask Foto.