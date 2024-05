Adobe ha deciso di far parlare di sé in questo periodo e lo ha fatto dapprima mandando in pensione ben due applicazioni di fotoritocco per Android e poi rilasciando un importante aggiornamento per Lightroom, che si arricchisce di una funzione magica alimentata dal motore d’intelligenza artificiale Firefly: la novità in discorso è denominata Generative Remove — attiene alla rimozione di oggetti indesiderati dalle foto — ed è stata rilasciata per Lightroom su tutte le piattaforme, ergo anche nelle applicazioni per dispositivi mobili Android e iOS.

Adobe Lightroom rimuove oggetti con l’AI generativa

Avete presente la famosa Gomma Magica di Google Foto? Ebbene la nuova funzione Generative Remove di Adobe Lightroom è simile e consente di rimuovere oggetti e soggetti la cui presenza potrebbe rovinare uno scatto altrimenti perfetto. Naturalmente, le app di fotoritocco consentono da anni di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, tuttavia fino a non molto tempo addietro tali funzioni erano più efficaci nella teoria che nella pratica, risultando difficili da utilizzare per gli utenti meno esperti — e meno pazienti — e restituendo risultati finali non sempre soddisfacenti.

La promessa di Adobe è quella di un ritocco semplice, immediato e privo di effetti distruttivi sulla qualità della foto; tutto ciò è possibile soltanto grazie all’intervento dell’AI generativa Firefly, che entra in gioco per generare i pixel necessari per colmare il vuoto lasciato dall’oggetto rimosso.

Il contenuto di questo aggiornamento di Lightroom non si esaurisce qui: il team di Adobe si è preso cura anche della funzione Lens Blur (Sfocatura obiettivo), ora arricchita di nuovi predefiniti coi quali gli utenti possono dare libero sfogo alla propria creatività, anche in questo caso con pochi semplici click.

A questo link il video con cui Adobe ha presentato le novità raccontate.

Come aggiornare Adobe Lightroom

Il nuovo aggiornamento di Adobe Lightroom è in distribuzione su tutte le piattaforme e la versione più recente dell’app per Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.