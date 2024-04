Una nuova applicazione infarcita di intelligenza artificiale generativa è disponibile per tutti gli utenti di dispositivi Android: si chiama Adobe Express e il suo rilascio è stato annunciato proprio nella giornata di oggi, giovedì 18 aprile 2024, dopo una breve fase in beta.

Adobe Express per tutti: AI generativa per i creativi

Poco più di un mese fa, vi avevamo segnalato il rilascio di Adobe Express in versione beta: proprio durante la fase di test prodromica al rilascio generalizzato, l’app si era fatta notare per il suo essere costruita attorno all’AI generativa Firefly e per il fatto di offrire funzioni premium in maniera gratuita. Ebbene, la fase di test è giunta al termine: già a partire da oggi, l’app è scaricabile da chiunque sia interessato.

Il nome Adobe Express è noto soprattutto per via dell’applicazione per desktop: sin dallo scorso anno, Adobe aveva iniziato ad arricchirla attraverso l’integrazione del motore d’intelligenza artificiale Firefly, che si occupa della gestione di una serie di funzioni di AI che hanno già attirato l’attenzione di una vasta platea di creativi. In tempi più recenti, Adobe ha deciso di riproporre quello stesso interessante pacchetto anche per un diverso target: quello che vi accede dal più piccolo display di uno smartphone.

L’app mobile di Adobe Express è ufficialmente disponibile in versione stabile da poche ore sia per iOS che per Android e mette sul piatto molte delle funzionalità di foto e video editing con intelligenza artificiale di Firefly, incluse quelle che permettono di creare contenuti da zero o di modificarne di esistenti attraverso l’aggiunta o la rimozione di elementi. Del resto, nell’ultimo anno o giù di lì le funzionalità legate all’AI generativa sono entrate prepotentemente nella quotidianità di tanti utenti e quelle messe a disposizione dalla nuova applicazione firmata Adobe non sono poi molto diverse da quelle offerte dai due esempi per eccellenza nel mondo Android, ovvero Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S24 (di cui trovate anche un nostro confronto), anche se, per la verità, gli strumenti di Adobe sembrano pensati maggiormente per un pubblico di creator. A questo proposito si può ricordare la presenza di una serie di opzioni dedicata all’editing video: gli utenti possono partire da un video esistente per trasformarlo in un contenuto completamente diverso.

Ecco un breve riassunto delle funzionalità offerte da Adobe Express su mobile:

Text to image : per creare rapidamente un nuovo aspetto per un progetto, generando nuove immagini sfruttando l’IA generativa Firefly.

: per creare rapidamente un nuovo aspetto per un progetto, generando nuove immagini sfruttando l’IA generativa Firefly. Generative Fill : per inserire, rimuovere o sostituire persone, oggetti e altro ancora con semplici indicazioni di testo.

: per inserire, rimuovere o sostituire persone, oggetti e altro ancora con semplici indicazioni di testo. Text Effects : per creare titoli e testi che possano attirare maggiormente l’attenzione, con stili che fanno leva sull’IA generativa.

: per creare titoli e testi che possano attirare maggiormente l’attenzione, con stili che fanno leva sull’IA generativa. Video : si può partire dai modelli per poi andare a combinare clip, immagini e musica, aggiungere animazioni e generare eventuali didascalie in più di 100 lingue; presente il supporto ai video a risoluzione 4K.

: si può partire dai modelli per poi andare a combinare clip, immagini e musica, aggiungere animazioni e generare eventuali didascalie in più di 100 lingue; presente il supporto ai video a risoluzione 4K. Estensione di modelli e contenuti : accesso a migliaia di modelli video e multipage, oltre 25.000 font Adobe e centinaia di migliaia di video, tracce audio, immagini e risorse Adobe Stock.

: accesso a migliaia di modelli video e multipage, oltre 25.000 font Adobe e centinaia di migliaia di video, tracce audio, immagini e risorse Adobe Stock. Azioni rapide : per la modifica di foto e video, eventualmente con la rimozione dello sfondo e il ridimensionamento con un solo click.

: per la modifica di foto e video, eventualmente con la rimozione dello sfondo e il ridimensionamento con un solo click. Content Scheduler : consente di pianificare, visualizzare in anteprima, programmare e pubblicare contenuti sui social (come Instagram e TikTok) in modo semplice e veloce.

: consente di pianificare, visualizzare in anteprima, programmare e pubblicare contenuti sui social (come Instagram e TikTok) in modo semplice e veloce. Brand Kit : per caricare e condividere tutti gli asset di un dato brand e utilizzarne facilmente font, colori e loghi su qualsiasi progetto.

: per caricare e condividere tutti gli asset di un dato brand e utilizzarne facilmente font, colori e loghi su qualsiasi progetto. Collaborazione: per velocizzare il processo di creazione, rende possibile il co-editing in tempo reale e le funzionalità di revisione e commento senza soluzione di continuità.

Download e abbonamento

L’app Adobe Express è disponibile al download direttamente dal Google Play Store. Alla prima apertura, potrete accedere con un account esistente o crearne uno nuovo, sappiate però che la versione stabile rende liberamente accessibili soltanto alcune funzioni, per tutte le altre è necessario attivare l’abbonamento da 9,99 euro al mese o 104,99 euro all’anno (sono previste due settimane di prova gratuita).