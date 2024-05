Di tanto in tanto per alcune applicazioni arriva il momento di andare in pensione e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Adobe, che ha deciso di mettere fine alle app Photoshop Mix e Photoshop Fix per Android.

Probabilmente non c’è da stupirsi più tanto per la decisione della popolare software house, soprattutto se si considera che su iOS queste due applicazioni non sono più disponibili dal 2021.

Adobe Photoshop Mix e Fix stanno per essere chiuse

Ricordiamo che si tratta di due applicazioni dedicate agli utenti che desiderano “giocare” con le loro immagini: Photoshop Mix consente di fondere o combinare più di due immagini in modo semplice mentre Photoshop Fix è pensata per consentire di apportare una serie di modifiche rapide alle immagini.

Entrambe queste applicazioni hanno smesso di ricevere aggiornamenti nel 2021 (ossia quando sono state rimosse le versioni iOS dall’App Store) e ciò significa che probabilmente su Android sono rimaste disponibili senza alcun supporto concreto.

Attraverso un’email il team di Adobe nelle scorse ore ha informato gli utenti che a breve queste due applicazioni verranno chiuse e già da mercoledì 1 maggio non sono più disponibili per il download nel Google Play Store.

Ad ogni modo, per alcune settimane gli utenti potranno continuare a usare le app se sono già installate su un dispositivo mobile supportato anche se alcune funzionalità potrebbero non essere diponibili.

Il team di Adobe invita gli utenti a scaricare i loro progetti per evitare di perdere i lavori entro il 4 giugno 2024, data in cui verranno eliminati e le due app non saranno più operative sui dispositivi Android.

Nella pagina dedicata al supporto (la trovate qui) Adobe precisa che l’azienda sta aggiungendo le funzioni e gli strumenti di Photoshop Fix e Photoshop Mix in Photoshop Express, soluzione a cui sta dedicando le sue risorse per offrire l’app di fotoritocco per dispositivi mobile più completa e avanzata sul mercato.

Adobe Express per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: