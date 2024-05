OPPO sta preparando il lancio della serie Reno 12, ma come spesso accade prima del debutto ufficiale, è trapelato qualcosa in più sul design di OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro, in particolare le opzioni di colore di questi imminenti smartphone Android.

Recentemente il produttore ha rivelato il design e i colori della serie Reno 12, ma solo la variante argento di Reno 12 e quella viola di Reno 12 Pro, mentre ora sono emerse più opzioni di colore sia per il modello base che per quello Pro.

Trapelano altre varianti colore di OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro

Il noto informatore Evan Blass ha appena condiviso su X i render che mostrano OPPO Reno 12 nei colori rosa chiaro e grigio scuro/nero e OPPO Reno 12 Pro nelle varianti viola e nero. Nelle immagini possiamo notare che le varianti Argento e Viola dei due dispositivi presentano dei motivi sul retro.

In base a quanto emerso finora entrambi i modelli dovrebbero offrire un display OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il modello base potrebbe utilizzare il chipset Dimensity 8250, mentre la variante Pro il chipset Dimensity 9200+.

Si prevede che la serie OPPO Reno 12 sarà disponibile con varianti di memoria da 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB e 16 GB + 512 GB ed entrambi i dispositivi saranno probabilmente alimentati da una batteria da 5.000 mAh che potrebbe supportare la ricarica rapida cablata da 80 W.

Per quanto riguarda il comparto imaging possiamo aspettarci una fotocamera selfie da 50 megapixel e una configurazione con tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. OPPO presenterà Reno 12 e Reno 12 Pro in Cina il 23 maggio 2024.