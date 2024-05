Continua il programma di addio al 3G da parte degli operatori italiani: lo switch off è già stato completato da Vodafone e TIM. Poco più di un mese fa, inoltre, WINDTRE aveva confermato l’avvio di un programma per lo spegnimento progressivo del 3G, con l’obiettivo di concentrare le risorse di rete disponibili per il potenziamento del 4G e della rete 5G, ancora in via di sviluppo.

Oggi tocca a Fastweb annunciare la dismissione del 3G. L’operatore, per il momento, usa la rete WINDTRE ma, dopo l’acquisizione di Vodafone da parte della casa madre Swisscom, migrerà sulla rete dell’operatore rosso che, come detto, ha già completato lo switch off del 3G. Nel frattempo, però, seguendo il programma di WINDTRE, Fastweb ha rilasciato una comunicazione ai suoi utenti.

Vediamo le novità:

Fastweb prepara lo switch off del 3G

Con un avviso pubblicato sul sito ufficiale, Fastweb ha confermato l’avvio della dismissione del 3G. Lo switch off partirà dal 6 giugno 2024 e seguirà un meccanismo analogo a quanto previsto da WINDTRE, con la dismissione della banda 2.100 MHz e il mantenimento della banda a 900 MHz.

In sostanza, il 3G resterà attivo anche per i clienti Fastweb (su rete WINDTRE) ma sarà “depotenziato”, con l’obiettivo di concentrare le risorse nello sviluppo delle reti più moderne ed efficienti. In futuro, ci sarà la dismissione della banda da 900 MHz (lo switch off potrebbe completarsi entro la fine del 2025).

Nel frattempo, però, Fastweb potrebbe passare su rete Vodafone, dopo il completamento dell’acquisizione. In ogni caso, quindi, per i clienti dell’operatore è previsto un addio inevitabile alla rete 3G nel corso del prossimo futuro. Tale addio inizia tra poco meno di un mese con lo switch off della banda a 2.100 MHz del 3G.

Cosa cambia per i clienti Fastweb

La maggior parte dei clienti Fastweb non noterà alcuna differenza. Chi, però, utilizza uno smartphone 3G o uno smartphone 4G senza supporto VoLTE dovrà fare attenzione. Utilizzando uno smartphone 3G, con lo switch off, si registrerà una netta riduzione della velocità della connessione, con la possibilità di sfruttare esclusivamente il 2G, non potendo sfruttare 4G e 5G.

Senza il supporto VoLTE, inoltre, non sarà possibile utilizzare la connessione dati durante le conversazioni telefoniche. Fastweb dovrebbe, inoltre, inviare delle comunicazioni personalizzate (via SMS) ai clienti che utilizzano smartphone obsoleti e che potrebbero dover fare i conti con una riduzione della qualità del servizio nel corso del prossimo futuro.

Con lo switch off del 3G di TIM e Vodafone già completato e l’avvio della dismissione del 3G di WINDTRE e Fastweb (con Iliad che dovrebbe seguire a breve la stessa linea), nel prossimo futuro, l’accesso alla rete mobile potrà avvenire esclusivamente sfruttando 4G e 5G. Di conseguenza, tanti vecchi smartphone, ancora oggi utilizzati, diventeranno obsoleti, costringendo gli utenti a cambiare dispositivo per non dover fare i conti con una riduzione del servizio.