Dopo aver svelato le vulnerabilità risolte con le più recenti correzioni, Samsung avvia concretamente la distribuzione delle patch di sicurezza di maggio 2024 per la sua gamma. I primi a ricevere l’aggiornamento sono Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che stanno accogliendo un nuovo update in Italia proprio in queste ore. Andiamo a scoprire tutte le novità della One UI.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

La serie Samsung Galaxy S24 si aggiorna in Italia con i firmware S92*BXXS2AXD6 e accoglie le patch di sicurezza di maggio 2024. Il download richiesto è di poco più di 450 MB, ma nonostante il peso relativamente importante non sembrano essere state integrate novità particolari. Le scorse settimane gli smartphone avevano ricevuto un “misterioso” update simile a quello distribuito su diversi altri modelli Galaxy, che ha portato un aggiornamento del supporto della banda LTE TDD.

Il changelog risulta piuttosto generico e parla solamente di miglioramenti di sicurezza, di perfezionamenti di stabilità e prestazioni e di bugfix. In base ai dettagli diffusi i giorni scorsi, Samsung ha corretto 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e ha aggiunto la correzione a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE) con diversi livelli di rischio.

Come abbiamo visto, il produttore è anche al lavoro su un consistente aggiornamento che dovrebbe portare miglioramenti al comparto fotografico di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Secondo le indiscrezioni, per vederlo dovremo però attendere almeno il mese di giugno.

L’aggiornamento attuale rimane naturalmente alla One UI 6.1, in distribuzione su alcuni modelli degli scorsi anni proprio in queste ore. Come abbiamo visto, Samsung è già al lavoro sulla One UI 7.0 basata su Android 15, ma per vederla dovremo aspettare ancora qualche mese: il programma beta di Google si concluderà presumibilmente verso la fine dell’estate, mentre quello Samsung potrebbe partire durante il mese di agosto (se il produttore farà come lo scorso anno).

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Per controllare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA sul vostro Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche installare l’update collegando lo smartphone al PC e passando da Smart Switch. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora.