Sebbene la data odierna possa far pensare a un vero e proprio Pesce d’Aprile, il noto produttore cinese di smartphone OnePlus ha appena lanciato un nuovo smartphone della serie Nord che potrebbe sorprendere il mercato in positivo. E no, non si tratta di uno scherzo. Dopo il successo dei precedenti modelli, l’azienda ha lanciato infatti il suo ultimo gioiellino di fascia media, il OnePlus Nord CE 4.

Si tratta di uno smartphone che promette di offrire un’esperienza utente di alto livello, combinando specifiche tecniche all’avanguardia con un design elegante e raffinato, il tutto a un prezzo tutto sommato concorrenziale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le specifiche tecniche che potrebbero far diventare il Nord CE 4 uno dei dispositivi più interessanti della fascia media del mercato degli smartphone Android.

Il nuovo OnePlus Nord CE4 si appresta ad aggredire la fascia media del mercato con ottime specifiche tecniche

OnePlus Nord CE 4 ha un design moderno e accattivante, caratterizzato da linee pulite e materiali di buona qualità. Il dispositivo è stato lanciato in due varianti di colore: Dark Chrome, che riprende le tonalità scure tipiche di OnePlus aggiungendo un sottile gradiente lucido per un tocco glamour, e Celadon Marble, un’elegante combinazione di verde e bianco ispirata all’edizione limitata OnePlus 11 Marble Odyssey.

Previous Next Fullscreen

Il display è uno dei punti di forza del Nord CE 4. Si tratta di un ampio pannello AMOLED da ben 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2772 x 1240 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz che, tra le altre cose, supporterebbe la tecnologia HDR10+.

Sotto la scocca, OnePlus Nord CE 4 è equipaggiato con il potente chipset dedicato ai dispositivi di fascia media Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm, realizzato con tecnologia a 4 nm, SoC che, in linea con i predecessori che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, dovrebbe consentire un utilizzo fluido e reattivo del dispositivo anche nelle attività più impegnative come il gaming o il multitasking.

OnePlus Nord CE 4 è disponibile in due configurazioni di memoria: 8GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di storage UFS 3.1, oppure sempre 8 GB di RAM abbinati a 256 GB di storage interno. Entrambe le varianti offrirebbero ampio spazio per app, foto e video, mentre la RAM generosa dovrebbe assicurare un’esperienza multitasking soddisfacente. A completare il quadro, c’è anche uno slot per schede microSD che consente di espandere ulteriormente la capacità di archiviazione fino a 1 TB.

OnePlus ha dotato il Nord CE 4 di un comparto fotografico versatile e di qualità, incastonato in un’isola verticale che differisce in termini visivi dal precedente modello. La fotocamera principale è da un sensore Sony LYT-600 da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancato da un sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel con campo visivo di 112° e apertura f/2.2.

Gli scatti della fotocamera frontale sono affidati a un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.4, perfetta per i selfie e videochiamate di buona qualità. Andando a completare il quadro delle specifiche del comparto fotografico, OnePlus ha integrato anche funzionalità avanzate come la modalità ritratto con effetto bokeh, la modalità notturna e la registrazione video fino a 4K a 30 fps con la fotocamera posteriore e 1080p a 30 fps con quella anteriore.

OnePlus Nord CE 4 è alimentato da una generosa batteria da 5.500 mAh che, a giudicare dalla capacità nominale, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia prolungata anche con un utilizzo intenso del dispositivo. La vera sorpresa, però, è la presenza della tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 100W, mutuata dai modelli top di gamma dell’azienda, che consente di ricaricare completamente il telefono dallo 0 al 100% in soli 29 minuti.

Il nuovo smartphone di fascia media della serie Nord esegue nativamente Android 14 con l’interfaccia personalizzata OxygenOS 14. Passando a uno dei lati più spinosi, il supporto software nel tempo, OnePlus ha fatto sapere che per il modello in questione garantirà almeno 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 3 anni di patch di sicurezza, assicurando così che il dispositivo rimanga aggiornato e protetto nel corso del tempo.

Tra le altre caratteristiche degne di nota troviamo il sensore di impronte digitali ottico posto sotto al display per uno sblocco rapido e sicuro, il supporto dual SIM 5G per la connettività di ultima generazione, e addirittura la certificazione IP54 contro schizzi d’acqua e polvere.

Se volete una panoramica sintetica ma allo stesso tempo completa di tutte le specifiche tecniche del dispositivo in questione, potete consultare la scheda tecnica a questo indirizzo.

Prezzi e disponibilità di OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE 4 sarà disponibile in un primo momento in India a partire dal prossimo 4 aprile 2024 in tutti i rivenditori fisici e online convenzionati. Il prezzo di partenza sarebbe di Rs. 24.999 (circa 280 euro al cambio attuale) per la variante 8 + 128 GB, mentre la versione 8 + 256 GB costerebbe Rs. 26.999 (circa 300 euro). OnePlus ha deciso di offrire anche interessanti promozioni al lancio, come sconti istantanei con carte di credito selezionate e vantaggiosi programmi di permuta per i possessori di dispositivi OnePlus, che però, essendo offerte di lancio destinate al solo mercato indiano, non ci interessano particolarmente.

A giudicare dall’andamento passato dei prezzi, è lecito aspettarsi che, qualora il dispositivo dovesse arrivare anche nel nostro mercato – ed è molto probabile che arrivi a breve – sarà disponibile a un prezzo leggermente più alto dovuto a logiche di mercato e posizionamento strategico del produttore. Va inoltre sottolineato che, oltre a leggère modifiche al prezzo di listino, la versione europea dello smartphone potrebbe subire alcune modifiche, dunque potrebbe rivelarsi leggermente diverso in termini di specifiche tecniche rispetto a quanto riportato. Tuttavia, almeno per il momento, non ci sono conferme in tal senso.

Come anticipato nell’ultimo video della nostra rubrica #NewSmartphone (ogni ultima domenica del mese sul nostro canale YouTube) che include un sunto dei nuovi smartphone in uscita (che trovate in basso), OnePlus Nord CE 4 si preannuncia come uno smartphone completo ed equilibrato, in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia fascia di utenti. Il produttore cinese dimostrerebbe ancora una volta la sua capacità di offrire dispositivi dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, senza compromessi sulle caratteristiche che contano davvero per gli utenti. Non resta che attendere il lancio ufficiale anche in Europa per scoprire se lo smartphone avrà le stesse caratteristiche della versione indiana e per mettere le mani su questo potenziale gioiellino tecnologico di cui non mancherà di certo la nostra recensione completa.

Potrebbero interessarti anche: Redmi Note 13 Pro+ arriva in una colorazione speciale per lo Xiaomi Fan Festival e Samsung Galaxy M55 e Honor Play 50/Play 50m sono ufficiali tra conferme e sorprese