Samsung Galaxy S24 Ultra ha impressionato sotto diversi aspetti, come abbiamo visto anche nella nostra recensione, ma ha qualche margine di miglioramento per quanto riguarda il comparto fotografico (non troppo apprezzato da DxOMark). Il mese scorso il produttore aveva rilasciato un aggiornamento migliorativo, ma le indiscrezioni puntano da un po’ sull’arrivo di un ulteriore importante aggiornamento pensato proprio per le fotocamere del flagship: ebbene, a quanto sembra potrebbe essere necessario attendere un po’ più del previsto.

Miglioramenti fotografici in arrivo per Samsung Galaxy S24 Ultra, ma non subito

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra vede la presenza di cinque sensori in tutto: sul retro trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. Nonostante questo, le prestazioni sembrano poter avere margini di miglioramento, e a quanto pare Samsung ci sta lavorando.

Il solito Ice Universe si è espresso in queste ore al riguardo: secondo quanto riportato, è previsto un nuovo consistente aggiornamento pensato per le fotocamere di Samsung Galaxy S24 Ultra, ma è un po’ in ritardo; secondo il leaker è improbabile che lo vedremo prima del mese di giugno 2024. Del resto, se ricordate, anche il predecessore Samsung Galaxy S23 Ultra accolse un aggiornamento simile nel mese di giugno (2023, ovviamente), che aggiunse alcune funzionalità come lo zoom 2x nei ritratti e miglioramenti vari (HDR compreso); discorso simile per Galaxy S22 Ultra nel mese di giugno 2022.

Insomma, sembra che Samsung si stia prendendo il suo tempo per migliorare le performance fotografiche di Galaxy S24 Ultra (e magari di Galaxy S24 e Galaxy S24+): potrebbero essere previsti perfezionamenti per l’HDR, la qualità dell’immagine con il teleobiettivo e non solo. Il produttore è anche impegnato a proseguire con il rilascio della One UI 6.1 per i modelli con Android 14: sappiamo già che i prossimi sulla lista sono Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra, e l’aggiornamento è previsto per l’inizio di maggio 2024.

Siete soddisfatti delle foto catturate con il vostro Samsung Galaxy S24 Ultra o ritenete che il produttore possa migliorare in qualche aspetto?