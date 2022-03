Tramite il sito Web ufficiale, l’operatore virtuale Tiscali avvisa i suoi clienti dell’imminente avvio del processo di abbandono della tecnologia 3G e della contestuale abilitazione del servizio VoLTE.

Ricordiamo che Tiscali si appoggia alla rete cellulare di TIM che nei mesi scorsi ha annunciato che da aprile inizierà il processo di spegnimento progressivo della tecnologia 3G in tutta Italia.

Tiscali inizia lo spegnimento del 3G e abilita il VoLTE

Tiscali informa che a partire da questo mese di marzo sarà avviata la progressiva abilitazione del VoLTE che consente di gestire le chiamate voce sulla rete 4G, quindi con una maggiore qualità dell’audio, una riduzione del consumo della batteria e la possibilità di chiamare e navigare contemporaneamente senza interruzioni.

Naturalmente lo smartphone deve supportare sia il 4G che il VoLTE per poter beneficiare dei suddetti vantaggi, tuttavia i dispositivi 4G non abilitati al servizio VoLTE utilizzeranno la rete 2G per chiamate e SMS mentre continueranno a navigare in Internet con la rete 4G alla massima velocità disponibile.

Vale la pena ricordare che per sfruttare il servizio VoLTE sarà anche necessario che la relativa opzione sia abilitata nelle impostazioni dello smartphone.

Con lo spegnimento del 3G, i dispositivi che non supportano la rete 4G utilizzeranno quindi la vetusta rete 2G che causerà notevoli rallentamenti nella navigazione internet e l’impossibilità di utilizzare la connessione dati durante le conversazioni telefoniche. In questo caso è utile sostituire il dispositivo prendendo in considerazione i migliori smartphone Android del mese.

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali