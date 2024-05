I dispositivi Onn TV di Walmart sono apprezzati in quanto offrono un’esperienza Android TV piacevole e a buon mercato. Il modello Onn 4K Pro trapelato di recente ci offre un’anteprima dell’agognato pulsante “stella” e di come può essere utilizzato per un’esperienza Android TV personalizzata.

Secondo il rapporto di AFTVnews detto pulsante offre agli utenti la possibilità di renderlo un tasto di scelta rapida per un’app preferita oppure un commutatore di input.

Se si sceglie di impostare questo pulsante per avviare l’app preferita, verrà mostrato un elenco di app di streaming installate sul dispositivo in modo da poter scegliere quella da assegnare al pulsante per l’avvio immediato.

Pur non rappresentando nulla di rivoluzionario, si tratta di un’aggiunta gradita considerando quanti servizi di streaming sono disponibili di questi tempi.

I dispositivi Onn TV offriranno il pulsante personalizzabile per Google TV

Onn è uno dei primi produttori a offrire questa funzionalità e probabilmente la vedremo anche su dispositivi di altri marchi, inclusi i prossimi Chromecast di Google.

Il Google I/O è alle porte e sarebbe l’occasione perfetta per assistere a qualcosa di nuovo per Android TV, come ad esempio un nuovo Chromecast 4K.

In ogni caso le alternative non mancano, anche se l’azienda di Mountain View non lancia niente di nuovo.