Se possedete uno smartphone Samsung e siete particolarmente attenti alla personalizzazione del vostro dispositivo, allora è probabile che conosciate già Good Lock e i suoi moduli. Quel che probabilmente non avrete notato però, è che l’applicazione risulta ora disponibile sul Google Play Store. Ma cosa cambia alla fine?

Samsung Good Lock è ora disponibile sul Google Play Store

Good Lock è una sorta di app contenitore per una serie di moduli pensati per offrire maggiori possibilità di personalizzazione e ancora più funzionalità per i dispositivi Android di Samsung. Include Theme Park per i temi (completi o per singoli elementi del sistema), NavStar per la barra di navigazione e le gesture, Home Up per maggiori funzioni per la schermata home e il launcher predefinito, Pentastic per i dispositivi con S Pen, Wonderland per gli sfondi con effetto 3D, LockStar per la schermata di blocco, Keys Cafe per la tastiera e tanto altro.

Finora Good Lock risultava disponibile al download solo attraverso il Galaxy Store, ma a sorpresa in queste ore l’app è stata pubblicata sul Google Play Store (al momento risulta con accesso in anteprima, se già l’avevate installata): la versione di debutto è la 2.2.04.95, la stessa a disposizione sullo store di Samsung, e non sembrano esserci differenze tra i due “rami”.

Perché il produttore ha optato per il lancio attraverso il Google Play Store? Forse per ampliarne ulteriormente la disponibilità nei confronti di quegli utenti che non sono soliti frequentare il Galaxy Store e aumentarne la popolarità? Per il momento non possiamo darvi una risposta definitiva, ma se volete dare un’occhiata alla pagina oppure procedere al download di Good Lock tramite Google Play Store potete seguire il badge qui in basso.