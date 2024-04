Dopo aver lanciato un importante aggiornamento per Amazfit Balance con Zepp Flow in italiano e aver proposto un’iniziativa dedicata agli acquirenti di Amazfit Active, l’azienda lancia una novità per il suo store online: sono infatti disponibili all’acquisto le nuove carte regalo Amazfit pensate per chi desidera scaricare watch face e app e per chi vuole sfruttare le funzionalità complete di Zepp Fitness e Zepp Aura. Vediamo come funzionano e quanto costano.

Disponibili le nuove carte regalo Amazfit: come funzionano

Amazfit lancia sullo shop ufficiale le gift card pensate per Watch Face e App Store, Zepp Fitness e Zepp Aura: partono da 19,99 euro e dopo l’acquisto vengono inviate via email insieme alle istruzioni per il riscatto. A cosa servono esattamente? La meno costosa, da 19,99 euro, è la carta regalo Zepp Fitness, che permette di sfruttare un anno di abbonamento al servizio e migliorare il livello di allenamento.

L’abbonamento Zepp Fitness include rapporti di fitness settimanali e mensili approfonditi, la possibilità di parlare con il chatbot AI Fitness Coaching (basato su modelli linguistici di grandi dimensioni e in grado di fornire suggerimenti, indicazioni nutrizionali e altro ancora), e di accedere ai piani di allenamento Zepp Coach direttamente sullo smartwatch (con promemoria inviati dal chatbot AI).

La carta regalo Zepp Aura da 29,99 euro consente di ottenere un anno di abbonamento al servizio. Offre musica personalizzata per il sonno e la meditazione, rapporti sul sonno e analisi della salute del sonno, coaching sul sonno e sul benessere grazie all’intelligenza artificiale e non solo. Si tratta di un servizio pensato per migliorare le gestione del sonno e dello stress, che si accoppia con lo smartwatch Amazfit per generare consigli personalizzati. Il chatbot AI disponibile con l’abbonamento può rispondere alle domande, preparare analisi giornaliere, settimanali e mensili, fornire consigli sull’adattamento al fuso orario e non solo.

Allo stesso prezzo viene proposta la gift card Watch Face e App Store: consente di personalizzare l’esperienza con lo smartwatch Amazfit scaricando fino a 100 quadranti o mini app a pagamento. Come probabilmente saprete, lo store dei quadranti nell’app Zepp include un’ampia selezione di opzioni gratuite, ma chi vuole di più può optare per quadranti a pagamento. Stesso discorso per le mini app: il sistema operativo fornisce l’accesso a diverse mini app gratuite, ma la carta regalo permette di scegliere tra un’ampia gamma di giochi e ulteriori mini app pensate per salute, sport, vita quotidiana e non solo.

Le nuove carte regalo sono disponibili all’acquisto tramite lo shop online ufficiale di Amazfit, seguendo i link qui sotto:

acquista carta regalo Zepp Fitness

acquista carta regalo Zepp Aura

acquista carta regalo Watch Face e App Store