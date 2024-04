Se avete deciso di acquistare un nuovo smartwatch e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazfit potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: il popolare brand, infatti, nelle scorse ore ha annunciato una nuova interessante iniziativa dedicata ad Amazfit Active.

Tutti coloro che acquistano e attivano un Amazfit Active e lo collegano a Zepp App nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 aprile del 2024 riceveranno una gift card del valore di 29,99 euro, che potrà essere usata per scaricare fino a 100 watch face premium.

Una nuova iniziativa per Amazfit Active

In sostanza, in virtù di tale iniziativa gli utenti avranno la possibilità di personalizzare ancora di più il loro nuovo smartwatch, accedendo a contenuti esclusivi e a pagamento.

Ma il team di Amazfit ha deciso di pensare anche agli utenti che hanno già acquistato un Amazfit Active, per i quali è stato lanciato un apposito concorso (aperto anche ai nuovi utenti) in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Ecco i passaggi da seguire per partecipare:

accertarsi di seguire su Instagram l’account Amazfit Global (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) pubblicare un post, condividendo una foto della propria watch face preferita di Amazfit Active nel post ricordarsi di taggare @amazfit.globale aggiungere anche #AmazfitWatchFaces

C’è tempo fino al 30 aprile 2024 per partecipare e dopo quella data verranno estratti 30 fortunati vincitori, i quali riceveranno un codice sconto per risparmiare 30 euro da utilizzare per acquisti superiori a 100 euro su Amazfit.com. L’elenco dei vincitori sarà annunciato all’inizio di maggio.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Amazfit Active troviamo un display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel, una scocca che misura 42,36 x 25,9 x 10,75 mm, con resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere (50 metri), un sensore BioTracker PPG (permette di effettuare diverse rilevazioni, come la frequenza cardiaca e i livelli di ossigenazione del sangue), un modulo GPS, l’accelerometro, un sensore geomagnetico, un termometro, la connettività Bluetooth 5.2 e una batteria da 300 mAh.

Potete acquistare lo smartwatch di Amazfit sullo shop ufficiale del produttore seguendo questo link. Amazfit Active è disponibile in varie colorazioni anche su Amazon.